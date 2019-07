Laget er likevel i god posisjon for å ta sin sjette sammenlagtseier på de sju siste forsøkene. Geraint Thomas ligger ett minutt og 35 sekunder bak ledende Julian Alaphilippe, mens Egan Bernal er to minutter og to sekunder bak, men situasjonen er ikke rosenrød for storlaget.

Tidligere er vi vant til å se tidligere Team Sky sette et høyt tempo i fjellene, men det har det vært mindre av i årets utgave. Bernal og Thomas sine hjelpere har ikke virket like spreke som tidligere, og har flere ganger falt av tidligere enn forventet.

To franskmenn i Julian Alaphilippe og Thibaut Pinot seiler opp som Team Ineos' største utfordrere, med Pinot som kanskje den aller største favoritten før den siste uken av Touren.

– Jeg er overbevist om at det blir åpent. Vi har sagt hele tiden at Team Ineos har vist svakheter. Jeg har ikke hatt tro på Geraint Thomas, men det har jeg hatt på Egan Bernal. Nå tror jeg heller ikke han kommer til å vinne, for jeg mener Thibaut Pinot seiler opp som den store favoritten, sa TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad etter Pinots seier opp Tourmalet lørdag. Søndag vant han nye sekunder i sammendraget, da han var sterkest blant sammenlagtfavorittene opp Prat d'Albis.

– Det finnes mer enn én måte å vinne Tour de France på

Det eneste som er sikkert er at fjorårsvinner Geraint Thomas ikke vil gi fra seg tittelen uten kamp.

– Det finnes mer enn én måte å vinne Touren, sa Thomas til Cycling News på hviledagen mandag.

– Situasjonen er annerledes, og vi må ikke trekke feltet når andre lag også ønsker å gjøre det. Vi er fortsatt i en supersterk posisjon. Alle har opp- og nedturer, men det handler om hvordan man håndterer disse. Jeg er sikker på at vi er i god form, og jeg ser fram til Alpene.

Thomas har tapt tid til noen av konkurrentene i sammendraget på de siste etappene, men er likevel på skuddhold før rittet skal avgjøres i Alpene.

– For meg har det vært et år med opp- og nedturer sammenlignet med fjoråret, men det viktigste er at jeg avsluttet sterkt i går, og jeg klør etter å komme i gang med Alpene. Jeg har gode minner derfra, og jeg gleder meg til det.

En som har stor tro på Thomas og Bernal er er Ineos' sportsdirektør Dave Brailsford.

– Pinot hadde noen gode dager i Pyreneene, men Geraint vant i fjor, og vet hvordan man vinner rittet. Han avsluttet gårsdagens etappe strålende. Wout Poels satt med ham, og Egan gikk med Pinot, noe som var fantastisk. Men når du går inn i Alpene og konstant sykler i høyden er det en stor utfordring. I tillegg er du inne i uke tre.

– Det er der de virkelige forskjellene vil vises. Vår erfaring viser at det er jevnheten som betaler seg, men det kan bli spenning helt inn, sier Brailsford.