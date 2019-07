– Vanskelig å forestille seg hvor turbulent livet hans har vært

«Det er vanskelig å forestille seg hvor turbulent denne 22-åringens liv har vært til tider».

Det skriver The Guardian, en av flere britiske aviser som omtaler Wesleys historie.

Det hele startet da Villa-signeringen var ni år. Faren hadde vært syk i lengre tid, og gikk bort som følge av en hjernesvulst.

– Jeg knakk nesten sammen. Han gjorde alt for meg. Og han lærte meg å spille fotball, har Wesley tidligere sagt, ifølge The Sun.

Tobarnsfar som 16-åring

22-åringen har to tatoveringer av faren. Én i nakken, og én på armen. I tillegg har han en tatovering av nevøen Gustavo, som også tragisk har mistet livet.

Så, da Wesley var 15 år, ble han far for første gang – uten at det var planlagt. Ett år senere fikk han en datter med en annen kvinne. Det var først på denne tiden at Villa-spissen skal ha begynt å ta fotballen seriøst.

Samtidig som han var på en rekke prøvespill, jobbet han på en fabrikk. Der sorterte han skruer, og fikk i underkant av 1500 kroner i månedslønn, skriver The Times.

Som 18-åring fikk han endelig gjennomslag hos en profesjonell klubb. Wesley signerte for slovakiske Trencin, og flyttet uten barna og familien til Europa. Han viste umiddelbart prov på å være en talentfull angrepsspiller, og ble hentet til belgiske Club Brugge et halvt år senere.

Usunn livsstil

Dévy Rigaux, fra den belgiske klubbens støtteapparat, minnes en talentfull spiller som hadde mye å lære – både på og utenfor banen. Wesley fikk ikke nok søvn, og spiste heller ikke riktig mat.

– Vi tok ham med til butikken for å kjøpe ham akkurat det han trengte, forteller Riguax til The Guardian.

På banen var temperamentet et problem. Forsvarsspillerne visste hvilke knapper de skulle trykke på, og Wesley ble ved enkelte anledninger utvist for det Riguax kaller «umoden oppførsel.»

Da fikk brasilianeren klar beskjed.

– Vi sa: «Vær smartere med kroppsspråket ditt. Hvis du viser en forsvarer at du er irritert, gjør han det bare mer. Når de sparker deg, tenk over det i tre sekunder uten å reagere.» Men, så klart, det skjedde noen ganger at han gikk i fellen igjen, siteres Club Brugge-treneren.

Spesielt handikap

Nå er brasilianeren mannen Aston Villa setter sin lit til at skal skyte dem til fornyet kontrakt i Premier League. Han er høyreist – nærmere bestemt 191 centimeter – men har mer å by på enn bare å være en hodesterk spiss.

I den belgiske ligaen scoret han ti mål og slo ni målgivende pasninger denne sesongen, ifølge Transfermarkt. Wesleys tidligere trenere beskriver ham som en spiss som i tillegg til å være stor og sterk, er veldig rask. Han skal også ha god teknikk som følge av en bakgrunn som futsalspiller.