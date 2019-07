Nå kjører Broom-Benny dieselbil igjen

Noen ganger overrasker den ellers så sindige Benny Christensen oss andre i redaksjonen.

Slik som for eksempel for et par år siden. Da solgte plutselig Brooms bilekspert Toyota Landcruiseren sin, i rekordfart – og gikk for en elbil. Ja, ingen hvilken som helst elbil, heller, men en Tesla Model S. Et bilvalg han har måttet tåle mye "pepper" for.

Men etter det vi har skjønt, har han vært mer enn fornøyd med elbilen. For det meste. Men kanskje ikke helt?

I helgen dukket det nemlig opp en snap fra den godeste Broom-Benny. Da med en dieselbil. Nærmere bestemt en Audi A4.

Det er klart at dette pirrer nysgjerrigheten hos oss andre. Vi må få en forklaring på hva som egentlig skjer.

Moro med knatre-diesel igjen

– Jo da – det er riktig at jeg har kjøpt meg dieselbil igjen, sier bekrefter Benny.

Men det er overhodet ikke noe dramatikk i det, forsikrer han oss om.

– Neida. Det er faktisk ganske moro med en god gammel knatre-diesel. Det hele er liksom litt back to basic. 1,9-liters dieselen på 105 hestekrefter høres definitivt, den har manuelt gir og litt slitt clutch. Denne kjøres på en litt annen måte enn en elbil, ja.

Teslaen i bakgrunnen har måttet vike plassen for en gammel bil med dieselmotor.

– Bilen er både gammel og god. Det er en 2006-modell A4 Avant TDI i S-Line utgave. Det vil si litt lavere fjæring, litt andre hjul og ratt enn standardbilene – og ikke minst sportsseter som er innmari gode. Den kjører faktisk veldig fint og er fortsatt stram i oppsettet. Ingen ulyder eller skramling, slik jeg fryktet. Og den går helt greit. Alt fra klimaanlegg til el-vinduer funker og ingen varsellamper lyser. Det ser egentlig riktig så bra ut. Så langt.

Dessuten har den tilhengerfeste. Det var nesten det viktigste kjøpsargumentet, skal det vise seg. For akkurat det har Broom-Benny virkelig savnet på Teslaen sin.

Akutt behov

– Ikke at jeg kjører så ofte med henger. Men det er frustrerende å være avhengig av andre, når man en sjelden gang har bruk for nettopp å kjøre tilhenger. Så da kjøpte jeg denne.

– Såpass... Du føler ikke at det er litt ekstragavant å kjøpe en egen bil, bare for at du skal på fyllinga med hageavfall to ganger i året?

– Jo, det hadde det vært. Men nå var det også slik at jeg fikk et litt akutt behov for en ekstra bil i sommer. Det er nemlig slik her i huset at jeg nesten er litt usikker på hvem som bor her og ikke bor her, akkurat nå. Dattera mi har fått seg leilighet i Oslo og flytter dit sammen med kjæresten. Sønnen min og det som forhåpentlig blir svigerdatteren min, flytter hit midlertidig, mens de pusser opp en nyinnkjøpt leilighet. Det går med andre ord litt i flytting om dagen. Det er barn, svigerbarn, gipsplater, brukte møbler, nye møbler, flyttelass, søppel, sykler og frysere – ja, det meste skal flyttes hit og dit.

Da er det altså ikke nok å ha en romslig Model S – uten hengerfeste.

– Manuelt gir og litt slitt clutch til tross, den er god og komfortabel å kjøre og sports-setene i S-Line modellen er veldig gode, sier Broom-Benny.

Stemplet som Idiot

– OK, skjønner. Men du; dieselbil. Hadde du noe betenkeligheter med å kjøpe det.

– Nei, absolutt ikke. Denne bilen er en rent praktisk greie. Hengerfeste, tilstand og pris, var det som avgjorde. Disse ble jo knapt solgt med bensinmotor. Det ble sett på som rene styggedommen den gangen disse var nye. Du ble jo nærmest stemplet som idiot om du kjøpe deg en slik bil med bensinmotor i 2006. Man kan trygt si at tidene her forandret seg litt siden da ...

Men en 13 år gammel bil er svært sjelden fri for skavanker. Uansett hvor mye vår kjære kollega måtte forsøke å skryte av den.



Ikke feilfri ...

Vi har har nemlig fra sikre kilder at lysene plutselig sluttet å virke på veien hjem – og at motorfeil-lampa begynte å lyse. Den alene kan fort bli et kostbart prosjekt. Rustne bremseskiver bak er også avdekket, samt at to av dekkene er ganske slitte. Rust er det også i forskjermene.

– He, he... Ja, litt blir det jo. Men motoren, som jeg var mest redd for, reparerte tydeligvis seg selv, for nå er dette i orden igjen. Ingen motorfeil-lampe som lyser mer. Jeg trengte ikke så mye som å løfte på panseret!

– Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg skal gjøre med den enda. Noe av rusten er forsøkt fikset av en tidligere eier, og jeg er ikke veldig imponert over håndverket. Men kanskje det blir en ordning på det også, etterhvert.

Billig-bil

Doningen har rundet 300.000 kjørte kilometer, derfor er det er noe med å ikke bruke en formue på å reparere den også.

– Hva ga du for den, egentlig?

– He, he ... Det tenker jeg kan forbli en familiehemmelighet. Men som sagt dette er en billigbil.

– Under 30.000 kroner.

– Ja – heldigvis.

– Under 20.000

– Ingen kommentar.

– Det tolker jeg som ja. Men ikke under 10.000?

– He, he ... Nei, den kostet mer enn 10.000 kroner, sier Benny og vil ikke si noe mer om prisen. Det får vi akseptere.

Men han har altså Teslaen sin også, om noen skulle lure på det.

Ikke bare sort hvitt. Disse bilene må stå ute i sommer. Garasjen er nemlig fylt opp med et flyttelass på mellomlagring og en knall-oransje Volvo 142 fra 1974.

Viktig og lærerikt med egen erfaring

– Det har skjedd mye på elbil-fronten de siste årene. Det å få føle både fordeler og ulemper på kroppen ved eget bruk har vært viktig i jobben som motorjournalist. Slik blir det med Audien også. Mange kjører, som meg, billig bil.



Akkurat det kan vi skrive under på. I Spør Benny-spalten, som nå har holdt det gående i 10 år, og fortsatt er like populær, er det mange som har spørsmål knyttet til biler i dette prissjiktet.