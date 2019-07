Familier betaler tusenvis for å bo på ti kvadrat – frustrasjonen tar protestene til kokepunktet

I over to måneder har demonstranter gått ut i gatene og protestert mot en utleveringsavtale myndighetene i Hongkong ønsket å inngå med fastlands-Kina.

Selv om avtalen er skrinlagt, er den ikke offisielt lagt helt bort, og dette provoserer massene.

Hongkong er en del av Kina, men har stor grad av selvstyre. De har for eksempel ytringsfrihet, eget rettssystem og ingen utleveringsavtale med Kina, og slik vil de at det skal forbli. Demonstrantene krever en valgreform for å ha muligheten til å velge sine egne ledere.

Frykter framtiden

Hongkongerne ser at fastlands-Kina får mer makt over Hongkong og frykter hva det vil ha å si for framtiden. De frykter utlevering av mennesker som Kina anser som kriminelle, kan føre til krav om utlevering av mennesker som arbeider for menneskerettigheter og uttaler seg kritisk om kinesiske myndigheter, og de frykter tap av sine liberale rettigheter.

Henning Kristoffersen er sosialantropolog og Kina-kjenner, og forklarer at det eksisterer en dyp frustrasjon i store deler av befolkningen.

– Hongkong er over sin storhetstid. Midt på 90-tallet, da Hongkong ble gitt tilbake til Kina, utgjorde Hongkong én fjerdedel av hele Kinas BNP. Kina var avhengige av Hongkong som en innfallsport til handel og investeringer. Men nå utgjør Hongkong kun tre prosent av Kinas BNP, og Hongkong er mer avhengig av fastlands-Kina, sier Kristoffersen.

Innbyggerne i Hongkong har sterk identitetsfølelse. De setter sine liberale og demokratiske rettigheter høyt.

Spesielt gjelder det de unge i Hongkong, som ikke har levd under kolonitiden.

Sonic Lee (29) er musiker og låtskriver. Han bor i en leilighet sammen med sin mor i Hongkong, og er ofte ute i gatene og demonstrerer. Foto: Thomas Peter/Reuters

Mindre demokratisk

– Hongkongere ser at Kina blir mindre demokratisk og at de har blitt tøffere med tanke på opposisjon og ytringsfrihet, og ingenting av dette lover bra for fremtiden til de unge i Hongkong, sier Kristoffersen.

Reuters har møtt en rekke unge mennesker som er å se under demonstrasjonene i Hongkong. Sonic Lee er en 29 år gammel musiker og låtskriver:

– Jeg frykter for de bøkene jeg ikke får lese, og musikken jeg ikke får spille, sier Lee, til Reuters.

Han deltar selv i demonstrasjonene, men har ingen tro på at de skal klare å skape en stor politisk snuoperasjon.

– Hvis det skjer endringer i Hongkong, så er det fordi mange små mennesker gjør mange små ting over lang tid, sier han.

Ruka Tong (21) deler det 11 kvadratmeter store soverommet med sine to søstre. Hun har fem jobber og jobber sju dager i uken for å ha råd til å betale for studiene og for å bidra til familiens økonomi. Inntil i fjor bodde familien på fem på 28 kvadratmeter. Foto: Thomas Peter

Økonomisk press

Det er ikke bare politisk press som fyrer opp under trykkokeren. Mennesker fra Hongkong betaler mer i husleie enn folk i New York, London eller San Francisco - for leiligheter som er halvparten så store.