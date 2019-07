Onsdag fra kl. 18.55: Se BATE - Rosenborg TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo

Saken oppdateres!

Dersom Rosenborg vinner mot BATE i den andre kvalifiseringsrunden, vil trønderne møte vinneren av oppgjøret mellom NK Maribor og AIK.

Det ble klart etter mandagens UEFA-trekning i Nyon. De svenske mesterne trenes av tidligere Brann-trener Rikard Norling og har blant andre Tarik Elyounoussi i stallen.

– Det kan bli et høyinteressant oppgjør. Det var ikke den verste trekningen for Rosenborg. Så gjenstår det selvfølgelig å se om de gjør jobben mot BATE, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Sørlendingen vurderer styrkeforholdet mellom RBK og AIK som rimelig jevnt.

– Det er nok rimelig likt, 50/50 som noen liker å si. Rosenborg har utviklet seg positivt den siste tiden, mens AIK har ikke vært like stabile, sier Mathisen.

Men BATE Borisov kan fort bli en tøff nøtt for Rosenborg. De hviterussiske mesterne har levert flere sterke resultater i Europa de siste sesongene. I fjor tok laget seg videre fra gruppespillet i Europa League før det sa stopp mot Arsenal.

Hviterusserne har også tatt seg til gruppespillet i Champions League fem ganger, senest i 2015.

Veien til et eventuelt gruppespill er fortsatt lang for Rosenborg. Etter den tredjekvalikrunden, venter til slutt en play-off.

Senere mandag vil Molde og FK Haugesund få vite sine mulige motstandere i Europa League.

Skulle BATE Borisov bli for sterke over to oppgjør, går Rosenborg inn i tredje kvalifiseringsrunde i europaligaen. Der møter de i så fall Sarajevo fra Bosnia-Hercegovina.