19 drept i flyangrep i Syria

Medlemmer av «De hvite hjelmene» leter etter overlevende i bygninger etter mandagens flyangrep i Maaret al-Numan i Idlib-provisen. (Photo by Abdulaziz KETAZ / AFP) Foto: Abdulaziz Ketaz

19 mennesker er drept i et flyangrep mot en markedsplass i et opprørskontrollert område av Syria, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).