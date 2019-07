Familien flyttet fra Mexico til Norge for at Kristoffer skulle bli proff: – Vi forstod at han var noe helt spesielt

Søndag ble Kristoffer Ventura kvalifisert for en sesong på PGA-touren, som kun den andre nordmannen noensinne.

Det er slett ikke tilfeldig.

– Han var tidlig ute og fikk inspirasjon fra besteforeldrene. Han var ett år da han fikk sitt første golfsett i plastikk, sier Charlotte Evensen Ventura, mor til Kristoffer.

Foreldrene tar imot TV 2 i hjemmet sitt på Rygge. Her har de bodd siden de pakket sammen og flyttet fra Mexico for tolv år siden. Da var sønnen Kristoffer også tolv år, og de bestemte seg for å gi ham enda bedre muligheter til å bli golfproff. Det har betalt seg. Seieren i Pinnacle Bank Championship dro alene inn rundt 900.000 kroner. Og i PGA-touren er alt så mye større.

STOLTE FORELDRE: Carlos og Charlotte Ventura har gitt sønnen mye støtte gjennom årene. FOTO: TV 2.

– Jeg hadde ikke peiling på golf, men folk sa at han hadde talent. Og da han kom på 6. plass i en lokal turnering forstod vi at han var noe spesielt. Han var med i nasjonale turneringer da han var fem år og vant. Og da han var seks år reiste han til en turnering i USA og vant den også, sier faren Carlos som er meksikansk.

– Det var to grunner til at vi flyttet. Charlotte er fra Moss, og planen var å flytte til Norge slik at barna skulle lære seg språket og bli kjent med begge kulturene.

– Den andre grunnen var golf. Vi tok kontakt med Norges Golfforbund og sendte dem Kristoffers CV. De sa de kunne støtte ham, og vi er veldig glade for den beslutningen vi tok med å flytte. Jeg er veldig takknemlig overfor Norge, sier en synlig stolt far.

– Han er ikke den som prater på trening

– Han var en OK spiller da han kom, men han var ikke et talent utenom det vanlige. Han spilte sitt første EM da han var 14 år, men det er mange gode juniorer som ikke har kommet seg til PGA.

Det sier Niklas Diethelm, trener i Norges Golfforbunds elitesatsing, Team Norway. Svensken har hatt både Viktor Hovland og Kristoffer Ventura under sine vinger. Mens Hovland for alvor slo gjennom på den største scenen tidligere i år, har Ventura fått jobbe utenfor rampelyset.

Nå har plutselig Norge to golfproffer med forhåpentligvis mange gode år foran seg. Diethelm mener at Ventura har et svært høyt toppnivå.

– Når det klaffer, så er han veldig god. Det er viktig å komme høyt opp når du har gode uker. Det er bedre å være ustabil og med høyt toppnivå, enn å være jevn. Han misser en del cut-er. Han slår langt, men er veldig god til å putte. Det har hjulpet ham mye og da kan du komme langt opp på listene.

Gamletreneren forteller at Ventura ikke var den som trente mest av ungguttene. Men han var kanskje den som trente best.