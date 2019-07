Den britiske fitnessmodellen Leah Shutkevers (29) har en litt annerledes hobby enn de fleste andre.

Når hun ikke er på treningssenteret eller tar bilder for ulike sunnhetsmagasiner, konkurrerer hun nemlig i spising.

Den britiske TV-stasjonen Channel 4 har laget en dokumentar om den britiske kvinnen, som trosser de normative standardene for konkurransespising.

Kvinne mot mat

Shutkevers kan løfte 90 kilo i markløft, men hun kan også spise 3000 kalorier på under ett minutt.

En av hennes mange triumfer er å spise en «Dominos»-pizza på ett minutt.

– Jeg har alltid elsket å konkurrere. Jeg fant ut at jeg kunne spise smultringer veldig fort, fordi jeg tygger og svelger på samme tid, sier den britiske jenta til Channel 4.

Den britiske jenta konkurrerer også internasjonalt, og har vært i New York for å delta i konkurransen «Battle of the Big Eaters».

– Det er en generell misforståelse at det kun er massive menn som deltar. Folk tror ikke på meg når jeg går opp på scenen. De tenker sikkert at jeg skal overveie konkurransen, fortsetter hun.

Burrito-rekord

Med over 16.000 følgere på Instagram og 33.000 abonnenter på Youtube-kanalen «Shut Up and Eat», deler hun sine matutfordringer med omverdenen.

Briten ønsker å bli Storbritannias beste konkurransespiser, og det virker som hun er på god vei. Hun tok nemlig en verdensrekord da hun spiste en burrito på kun 44 sekunder.

Slet med vekten

Helt siden Shutkevers var ung har hun elsket mat.

I oppveksten ble hun ble utsatt for mye mobbing på grunn av vekten og unngikk alle speil. Hun gikk på den ene dietten etter den andre, forteller hun til den britiske TV-stasjonen.

Det var da hun begynte med vekttrening at kiloene raste av, og hun ble bitt av trenings-basillen.