Det er ikke alltid like lett å se hva som skjuler seg bak kamuflasjefolien på nye biler og prototyper som testes ut på ulike steder i verden.

Men bilen på disse bildene, som Arnt Ree fra Sandefjord sendte oss, er etter alt å dømme neste generasjon av Mercedes sin største- og mest luksuriøse personbil. Nemlig S-Klasse.

Dagens Mercedes S-Klasse debuterte tilbake i 2014 og det begynner så smått å bli klart for en helt nye utgave av luksusbilen som har Audi A8, BMW 7-serie og Lexus LS som sine argeste konkurrenter.

Vises allerede i høst?

Ryktene sier at nye S-Klasse kan få sin debut allerede på årets Frankfurt-utstilling i september – og at den kan komme i salg på tampen av 2020.

Den er i alle fall ute på testing allerede. Det oppdaget Arnt Ree da han var på ferie i USA – nærmere bestemt i Death Valley. Dette er en dal i Mojaveørkenen i det sydlige California, og er kjent som et av klodens varmeste steder. Det er også veier med lange-, rette strekninger, smale og krappe svinger og bratte stigninger.

Det var i nærheten av grensen til Nevada, at Ree plutselig fikk se noe som fanget et bilinteressert blikk.

Flere luksusbiler

– S-klassen stod parkert på Stovepipe Wells Village, et lite tettsted ute i ørkenen. Det satt to menn inni bilen. Midt på plassen bak denne bilen stod det en Bentley, også med to menn i. Det virket som om disse to bilene var i følge. Først trodde jeg at den kamuflerte bilen også var en Bentley. For vi så flere Bentleyer i nærheten. De var ikke kamuflerte, men hadde påklistrede antenner, så det virket som de også var på en form for testing, forteller Ree videre.

Som altså tok et knippe bilder og sendte til oss i Broom.no.

Størst endring innvendig?

Dagens Mercedes S-Klasse her internnummer W222. Ifølge ryktene gjør ikke Mercedes det vanskeligere enn at de kaller den nye for W223.

Den er ganske lik seg selv utvendig, men får litt lavere panser, nye smalere frontlykter og en markant "knekk" langs siden, rett under vinduene. Baklyktene skal visstnok bli smalere og bredere, men det er ikke lett å se dette under all kamuflasjen.

Det kan se ut som om den nye Mercedesen får smalere og bredere baklys. Foto: Arnt Ree.

Mange mener at den nye S-Klassen vil få de viktigste oppgraderingene innvendig, med nydesignet dashbord og andre skjerm-løsninger enn dagens modell.

Når det gjelder motorisering er det grunn til å tro at nye S-klasse får både rekkeseksere og V8-motorer. Det er all grunn til å tro at den kommer som ladbar hybrid også. Kanskje får vi også se den som elbil?

Over snittet bilinteressert

Den 41-årige sivilingeniøren har daglig virke som eier og daglig leder av konsulentselskapet Innowin AS. Nå er han på ferie i USA med kone og tre tenåringer.

Han er også litt over snittet interessert i biler.

– Ja, jeg er nok det. Det er spesielt gamle Morris Mini og klassiske Volvoer som ligger hjertet nærmest. Jeg har i dag ni biler, én motorsykkel og én Volvo kombibuss, forklarer han.

Dette er dagen S-klasse, som nå snart fases ut. Den nye kan bli vist allerede til høsten.

