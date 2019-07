Kanskje var det en nødvendig påminnelse på denne dagen. Et minnesmerke for 22. juli, tagget ned med et hakekors.

Hva skal vi bruke denne datoen til, nå som årene går? Vi kan minnes ofrene, menneskene vi er glade i, men som ikke lenger er her. Vi kan uttrykke kjærlighet til dem som overlevde, men som fremdeles lever med arrene fra bomben og kulene. Vi kan huske at det var mulig å samle nasjonen under rosene.

Vi kan gjøre disse tingene, de som gir den merkelige følelsen som kombinerer kjærlighet med tristhet.

Samtidig kan vi også bruke dagen på det som gjør oss sinte. Det er også en dag for å reflektere over hva som har skjedd i løpet av de åtte årene som har gått.

Derfor bør ingen ignorere et hakekors på et minnesmerke i Tønsberg.

En behagelig tolkning er at taggingen er bare simpelt hærverk fra en enkelt person, noen som ville provosere og få oppmerksomhet.

Da bør man huske ordene fra Jens Stoltenberg som fulgte de mer kjente «mer demokrati, mer åpenhet». Han sa også «Men aldri naivitet».

Samfunnet har ikke vært i nærheten av å bekjempe ondskapen som stod bak terroren i 2011. Hvis noe føles det som om rasismens, nazismen, høyreekstremismen og den ekstreme nasjonalismen bare vokser.

Nazister marsjerer åpenlyst på gaten i Norge og Sverige, med uniform, uten maske.

50 mennesker skutt og drept i moskeer på New Zealand.

I kommentarfelt finner du folk som under fullt navn uttrykker støtte til terroristen.

I Det hvite hus sitter en rasist.

Jeg er ikke redd for at Anders Behring Breivik skal få sin europeiske borgerkrig. Jeg tror ikke de høyreekstreme kommer til å få seieren de drømmer om.

Men jeg frykter at flere skal dø.

Alt som skulle til, var én mann med noen forskrudde ideer.

Han var i stand til å drepe 77 mennesker. Åtte år senere var i dag noen i stand til å spraye et hakekors på et minnesmerke for ofrene. Det er lov å være sint. Det er lov å være redd.

Men det er ikke greit å lukke øynene og gjøre ingenting.