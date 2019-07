Søndag kom nyheten om at Gareth Bale etter alt å dømme forsvinner fra Real Madrid. Nå melder Telegraph at den kinesiske Beijing Guoan vil kjøpe waliseren. Avisen hevder at klubben vil gjøre 30-åringen til tidenes best betalte spiller i kinesisk fotball. Ifølge Mirror vil ukelønnen kunne bli på godt over ti millioner kroner.

Kinesiske medier melder også at Jiangsu Suning kan være en aktuell klubb for den tidligere Tottenham-stjernen.

Manchester United har tidligere blitt koblet til Bale, men ifølge Manchester Evening News er Solskjær og co. ikke interessert på nåværende tidspunkt.

United skal samtidig være enige med Leicester angående en overgang for Harry Maguire. Det melder Bleacher Report. Overgangssummen vil være på nærmere 860 millioner kroner. Men det er ting som kan tyde på at også Manchester City fortsatt er med i kampen om midtstopperen. Det melder Mirror.

Laurent Koscielny har tatt i bruk drastiske midler for å komme seg bort fra Arsenal, og ser ut til å ha lyktes med det. Nå melder RMC Sport at franskmannen er blitt enig med Rennes om de personlige betingelsene.

Bayern München kan bli Wilfried Zahas neste klubb. Angriperen vil bort fra Crystal Palace, og nå skal tyskerne ha fått opp øynene for ivorianeren. Det skriver 90 min. Tidligere i vinduet prøvde storklubben å hente Leroy Sané, men det gikk ikke veien.

Samtidig skal Palace ha lagt inn et bud på over 200 millioner kroner for Chelsea-unggutten Reece James, men ifølge Daily Star ble det avslått. 19-åringen imponerte stort på utlån til Wigan forrige sesong.

Real Madrid skal ha avslått hele seks bud for Marco Asensio. Det hevder Cadena SAR. Midtbanespilleren har tidligere blitt koblet til Liverpool.