At ulike bilfabrikanter ser seg nødt til å tilbakekalle biler for utbedring av potensielt farlige feil er ikke helt uvanlig. Dette er forbyggende tiltak for å redusere både skaderisiko og eventuelle ulemper for bileierne.

Denne gangen er det Volvo sin tur. Den svenske bilprodusenten må nå tilbake kalle mer enn en halv million biler med dieselmotorer.

Årsaken er at bilene rett og slett kan ta fyr og brenne opp som en følge av en konstruksjonsfeil på de firesylindrede dieselmotorene Volvo har brukt i de fleste av sine modeller de siste årene.

Vi snakker om alt fra minste V40, via populære V70 og de ulike SUV-ene i Volvos XC-serier – med unntak av XC40.

Fare for brann i motoren

Det er eksosrensesystemets EGR-ventil som ikke alltid fungerer som den skal. Her kan det danne seg sot, som igjen gjør at motoren bli for varm og at et innsugningsrør i plast blir deformert på grunn av varmen. Dette har i noen tilfeller resultert i motorbrann.

– Vi kjenner ikke til at det har vært personskader knyttet til denne feilen, sier PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Car Norway.

Han understreker at dette er et forebyggende tiltak og at feilen er svært sjelden – og legger til at Volvo har sikkerhet som sin høyeste prioritet.

Volvoen var luksusbil – nå får du den godt under 100.000 kroner

Kalles inn etter sommeren

– I Norge er det snakk om totalt 9.212 biler produsert mellom fra 2014 og 2019. Alle de aktuelle bilene har dieselmotor med fire sylindre.

– Eierne av de berørte bilene behøver ikke å foreta seg noe nå, med mindre man opplever at motoren oppfører seg uvanlig eller man får feilmeldinger i dashbordet. Da ber vi kundene ta kontakt med sin lokale forhandler, sier Trosby.

Volvo vil ta kontakt med kundene fortløpende for å få feilen utbedret hos de respektives forhandlere.

Uvanlig lukt

– Arbeidet med å utbedre bilene her i Norge starter til høsten, avslutter Trosby.

Så lenge det ikke vises noen feilmelding på dashbordet i bilen, manS opplever motorforstyrrelser eller mister motorkraft, mener Volvo at det ikke noe problem å kjøre bilene, inntil en utbedringen finner sted.

Dersom man merker uvanlig lukt fra motoren bes kundene om å stoppe bilen trygt og tilkalle veihjelp.

Mistanke om dieseljuks: Mercedes må tilbakekalle 60.000 biler

Video: Slik ser Volvos framtidsbil ut