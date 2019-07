Hærverket ble oppdaget av forbipasserende tidlig mandag morgen.

– Det har skjedd tidlig i morges, så kommunen har vært på stedet og fjernet det så raskt som mulig, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til TV 2.

Minnesmerket som er rammet står ved Hotel Klubben i Tønsberg.

Det var Tønsbergs Blad som først omtalte saken.

Politiet har vært på stedet og sett etter spor rundt minnesmerket, men fant ingenting. De har så langt ingen mistenkte i saken.

– Det skal være en minnemarkering der senere i dag, så målet vårt har vært å ta det vekk så raskt som mulig så dette ikke tar oppmerksomhet fra markeringen, sier Johnsrud.

Han har lite til overs for de som har begått hærverket:

– Jeg synes det er simpelt gjort og gir lite mening. Det er sikkert mange pårørende som blir berørt av dette. Det er ganske respektløst å gjøre, sier Johnsrud.

Mandag markerer åtte år siden Norge ble rammet av terroren på Utøya og i Regjeringskvartalet. Leder i Vestfold AUF, Fabian Wahl Sandvold, sier til NRK at han håper dette får folk til å åpne øynene og at det gjør at flere deltar på minnemarkeringen senere i dag.

– Jeg hadde aldri trodd at det finnes mennesker som gjør slikt hjemme i Tønsberg, sier Wahl til statskanalen.