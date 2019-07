Søndagens seier kvalifiserer 24-åringen, som den andre nordmannen i historien, til en plass på PGA-touren i golf neste sesong.

– Jeg er veldig glad, og jeg er stolt over alle som har vært involvert. Jeg kan ikke vente med å spille på PGA-touren, sa Ventura til pressen etter seieren.

Han sa videre at det er en bonus å vinne turneringen og at det var PGA-kortet som var det viktigste å sikre.

Det er kun Henrik Bjørnstad som tidligere har kvalifisert seg for spill på PGA-touren, til tross for at flere nordmenn har spilt turneringer på PGA-touren, skriver VG.

Ventura tok seier i andre og tredje runde i golfturneringen i Nebraska. Med en avsluttende fjerde runde på 70 slag (-1), bestående av tre birdies, to bogeys og 13 par, endte han 16 under par sammenlagt, to slag foran amerikanerne Andres Gonzales og Chad Ramey, skriver Norskgolf.no.

Venturas første proffseier tok han i Utah Championship i slutten av juni.

(©NTB)