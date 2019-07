EU vil forby alle kunstgressbaner som inneholder vulkanisert gummi.

Det skriver Aftonbladet.

Årsaken er at vulkanisert gummi regnes som mikroplast, og brytes ikke ned naturlig. Fra kunstgressbanen spres det til resten av økosystemet ved at det fester seg på sko og klær.

I Norge finnes det om lag 1700 kunstgressbaner. Oslo er en av kommunene som har flest, og har siden 2013 fått nytt kunstgress på 46 av disse.

TV 2 har tidligere i sommer vist til at kunstgressbaner er i ferd med å bli et stort avfallsproblem i Norge. Da kom det frem at klubber og kommuner ikke vet hvordan de skal håndtere de store mengdene med utslitt plast og miljøfarlig gummigranulat.

Til tross for forbud mot å sende kunstgress med granulat til deponi, ble det nylig dokumentert at det likevel blir gjort i Norge. Gummigranulatet på banene, som ofte er gamle opphuggede bildekk, inneholder kjemiske stoffer. De kan være brannfarlige ved nedgraving.

– Deponering er ikke tillat, så det ønsker vi at absolutt ikke skal gjøres, sa Ole Myhrvold, anleggssjef i Norges Fotballforbund (NFF).

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, reagerte sterkt da han ble presentert for TV 2s avsløringer. Han varslet om umiddelbar opprydning.

– Vi har et regelverk, så dette går ikke an, sa Elvestuen til TV 2.

– Hvis det er et forurensingsproblem så må det ryddes opp i. Da må jeg ta kontakt med miljødirektoratet for å få bedre oversikt over omfanget, og hvor stort arbeidet er å rydde opp i, fortsatte han.