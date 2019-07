Tidligere OL-vinner, Sun Yang, ble verdensmester på 400 meter fri i Sør-Korea søndag.

Det satte ikke sølvvinner Mack Horton særlig pris på, noe han demonstrerte med sin protest under medaljeseremonien.

Australieren ble nemlig stående på gulvet mens gull- og bronsevinnerne gikk opp på pallen.

Bakgrunnen for protesten er Yangs særdeles frynsete rykte.

Kineseren har tidligere blitt tatt for doping, og var utestengt i tre måneder i 2014 etter å ha brukt det forbudte stoffet trimetazidine.

I januar kom også den rystende meldingen om at den ferske verdensmesteren knuste en blodprøve med en hammer, etter å ha blitt testet utenfor konkurranse.

Sun og hans apparat, inkludert moren Ming Yang, var bekymret for om dopingkontrollørene hadde de rette identifikasjonspapirene. Da bestemte Sun Yang og en sikkerhetsvakt seg for å knuse en forseglet blodprøve med hammer. Dopingprøve-sabotasjen gjør at Kinas mest meritterte svømmer bli utestengt fra konkurranser på livstid. Dommen kommer i september.

– Jeg vil ikke dele pallen med noen som oppfører seg slik som han gjør, sier Horton ifølge Swim Swam.

23-åringen oppfordret også bronsevinner, Gabriele Detti, til å gjøre det samme. Han svarte derimot at han hadde jobbet for hardt for bronsemedaljen til å ikke gå opp på pallen. Ingen på det australske laget visste om protesten på forhånd.

Yangs oppmøte i svømme-VM har splittet svømme-eliten ifølge The Sydney Morning Herald. Horton sa ikke noe under protesten, men tok et tydelig standpunkt.

– Frustrasjon er nok grunnen. Jeg tror du vet hvordan rivaliseringen er. Hans oppførsel, og hvordan det har blitt håndtert, sier mer i seg selv enn jeg noen gang vil si, sier Horton til den australske avisen.

Sun Yang sier han kan tilgi Horton for protesten, men at det var respektløst ovenfor Kina.

– Jeg var klar over at australieren var utilfreds og hadde negative holdninger til meg. Det er greit at han ikke respekterer meg, men det var respektløst ovenfor Kina, og det var synd, sier Yang.

Dette er ikke første gangen Yang er i trøbbel. Han havnet i strid med trenerne sine på grunn av et kjæresteforhold og ble utestengt fra trening. Så krasjet han en bil uten førerkort. Deretter ble han tatt i doping. I VM 2015 ble han beskyldt for å angripe en brasiliansk svømmer under oppvarming. Han uteble også fra 1500-meterfinalen i samme mesterskap, angivelig på grunn av hjertetrøbbel.