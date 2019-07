Skogbrannene startet lørdag ettermiddag i Castelo Branco, som ligger i overkant av 20 mil unna Lisboa. Brannene spredte seg raskt på grunn av sterk vind i området.

Tretten fly og helikoptre og rundt 400 kjøretøy ble satt inn for å få kontroll og slukke brannene i skogområder rundt 20 mil nord for Lisboa. Innsatsen omtales som en av de største mobiliseringene i området noensinne.

To mindre branner er under kontroll, men 20 mennesker er skadd, og en landsby ble delvis evakuert. Det er åtte brannfolk og tolv sivile blant de skadde, opplyser innenriksdepartementet. En sivilist med alvorlige brannskader ble fløyet til sykehus med helikopter.

Mann pågrepet

Politiet opplyser søndag kveld at en 55 år gammel man er pågrepet, melder Reuters. Han er mistenkt for å ha startet en brann i Castelo Branco, der brannene startet lørdag før de spredde seg til Santarem.

– Mistenktes handlinger har satt liv, bygninger og skogen i fare, heter det i en uttalelse fra politiet. De går samtidig ikke så langt som å si at mannen er direkte ansvarlig for skogbrannene.

Store tap i 2017

Det brenner i det samme området som over 100 mennesker mistet livet i enorme branner for to år siden, en katastrofe som fortsatt ligger langt fremme i portugisernes kollektive hukommelse.

Bare fra januar til april i år er landområder på over 250.000 hektar blitt flammenes rov, ifølge skogbrannstatistikk fra EU. I hele 2018 var tallet 181.000 hektar.

