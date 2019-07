– Det er svært bekymringsfullt

Det siste ebolautbruddet er under utvikling i Kongo, og myndighetene mangler oversikt over smittekilder. Den svært smittsomme sykdommen står i fare for å spre seg. Foreløpig har den tatt 1705 menneskeliv, ifølge Verdens helseorganisajon (WHO).

Nå har organisasjonen slått alarm.

– Som et resultat av bekymringen for ytterligere spredning, anbefalte komiteen at jeg erklærer utbruddet som en global krisesituasjon. Jeg har fulgt den anbefalingen, sier generalsekretær i WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO anslår at spredningsfaren i regionen er stor, men lav for verden forøvrig.

Dette er fjerde gang i organisasjonens historie de erklærer en global helsekrise.

Fare for spredning

Tidligere denne uken kom det første rapporterte tilfellet av sykdommen i byen Goma, nordøst i Kongo. Byen er viktig for Kongo på grensen til Rwanda.

En prest hadde kommet til byen med buss, og fikk etter kort tid påvist Ebola-smitte. Han blir holdt i isolasjon, med det håp om at han ikke har smittet noen. I Goma bor det om lag en million mennesker.

Den norske legen Monica Thallinger behandlet Ebola-pasienter under forrige utbrudd, som var mellom år 2014 og 2016. Det var det største noensinne, og krevde mer enn 11.300 menneskeliv.

Lege Monica Thallinger i Leger uten grenser behandlet Ebola-pasienter i Sierra Leone. Foto: Simen Askjer

Hun forteller om svært dårlige prognoser for dem som blir smittet.

– Rundt 60 prosent av pasientene våre døde jo, så vi visste jo at når de kommer inn døren, så er det høy sannsynlighet at de dør, sier Thallinger.

Ebola er en svært smittsom sykdom hvor symptomene kommer etter mellom to og 21 dager. Symptomer innebærer muskelsmerter, høy feber og utslitthet. En tredel av pasientene får kraftige blødninger.

– Det er ganske brutalt. Da blør de i så å si alle kroppsåpninger. Det kan være blodige tårer, fra ørene, nesen, fra alle kroppsåpninger man har. De har ekstreme smerter, og en grufull død, sier hun.

Kalilu

Det som sitter sterkest igjen på minnet til Thallinger er alle enkeltskjebnene. Hun husker godt da en mor kom inn med sin tre år gamle sønn, Kalilu. Thallinger og de andre legene behandlet ham i tre uker, og den lille gutten viste tegn til bedring. De hadde god tro på at de skulle klare å redde ham.

Det gikk likevel ikke.

Kalilu døde der på sykehuset, bare tre år gammel.

– Et av de verste øyeblikkene var når moren gikk ut fra det senteret, uten noen barn. Hun hadde hatt seks barn, og alle var døde av Ebola, sier Monica Thallinger.