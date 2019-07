Etterlengtet Brann-opptur mot Stabæk

Brann - Stabæk 2-1

Saken oppdateres!

Etter noen tunge uker kom bergenserne tilbake på vinnersporet med 2-1 mot Stabæk.

To mål i løpet av åtte minutter i andreomgang signert Ruben Yttergård Jenssen og Veton Berisha var det som skulle til for at Lars Arne Nilsens menn tok sin første seier etter fem kamper på rad uten en trepoenger.

Daniel Braaten sørget for noen spennende sluttminutter da han utlignet mot sin tidligere arbeidsgiver ti minutter før slutt, men det ble ikke flere scoringer.

– Etter nedturen i EL-kvaliken i midtuken var det ekstremt viktig for Brann å slå tilbake med en seier. Stabæk hadde et par farligheter etter at de reduserte, men alt i alt var det en fullt fortjent hjemmeseier i Bergen, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Slik var kampen

Bamba, som scoret Branns eneste mål borte mot Shamrock Rovers, fikk kampens første mulighet. Ivorianeren valgte å skyte selv fra 18 meter, men til venstre var lagkamerat Veton Berisha fullstendig umarkert. Skuddet ble for øvrig reddet av Sandberg.

Etter 17 minutter yppet Daniel Braaten seg mot sine gamle lagkamerater. Veteranen driblet seg forbi Yttergård Jenssen før han sendte i vei et knallhardt skudd. Håkon Opdal var godt posisjonert og fikk ballen rett på seg.

Ti minutter senere prøvde Emil Bohinen seg på en frekkis. Fra spiss vinkel dunket unggutten ballen inn i feltet, og forsøket gikk farlig nærme den lengste stolpen. Bergenserne kunne puste lettet ut da skuddet (eller innlegget) gikk til side for stolpen.

Bamba stoppet av dommeren

Senere var Bamba nok en gang i begivenhetenes sentrum. Angriperen stjal ballen fra Hernández, og satte ballen i nettet, men dommer Tom Harald Hagen mente at spissen var for røff i behandlingen av Stabæk-spilleren og dømte dermed frispark.

34 minutter var spilt da Stabæk fikk en gyllen mulighet til å ta ledelsen. Fra to meter fikk Franck Boli heade etter et hjørnespark, men måljegeren klarte ikke å styre headingen på mål.

Før pause fikk også Kristoffer Løkberg sin sjanse til å score for Brann, men i likhet med gjentatte ganger tidligere denne sesongen slet den energiske trønderen med presisjonen i avslutningsøyeblikket.

På tampen av omgangen kom Boli alene med Opdal, men keeperveteranen stoppet storscoreren på imponerende vis. Dermed gikk lagene til pause på 0-0.