Harry Kane ble matchvinner da Tottenham slo Juventus 3-2 i en treningskamp søndag, og måten han gjorde det på var eksepsjonell.

Tre minutter på overtid klinte superstjernen til fra inne i midtsirkelen og traff perfekt. Ballen gikk i en bue og en utspilt Wojciech Szczęsny i Juventus-målet.

Han hadde lagt merke til at det kunne være en mulighet å lykkes fra distanse.

– Jeg har ikke trent på det, det var bare noe som skjedde i kampen. Jeg så på keeperen gjennom kampen, og han stod høyt i banen, så jeg tenkte at om jeg fikk muligheten til å skyte, så skulle jeg skyte. Lucas gjorde en glimrende jobb med å vinne tilbake ballen, og den landet fint for meg. Heldigvis satte jeg den i mål, sier han i intervjusonen etter kampslutt.

– Så snart jeg så den var på vei mot mål, så visste jeg det var en mulighet. Noen ganger går de inn, noen ganger ikke, heldigvis for oss gikk den inn i dag, sier Kane.

Hans vakreste scoring

Han mener scoringen kan ha vært hans aller vakreste.

– Sannsynligvis, ja, den er definitivt der oppe. Det er fint å gjøre det i den første kampen tilbake, forhåpentligvis er det mange ting i vente, sier han.

Til TV 2 forteller Kane hvordan han tenkte i avslutningsøyeblikket.

– Noen ganger får man en god følelse, og jeg var i en posisjon der jeg ikke hadde så mange alternativer. Man har et par midtstoppere klistret til seg, og det var i sluttminuttene, så jeg tenkte hvorfor ikke ta sjansen. Noen ganger går det over eller utenfor, men denne gangen gikk den inn. Det er en deilig følelse, sier han.

Érik Lamela ga Tottenham ledelsen i oppgjøret mot Juventus, men scoringer for Gonzalo Higuaín og Cristiano Ronaldo snudde kampen. Lucas Moura utlignet for Tottenham, før Kanes kunstverk sørget for seier til Nord-London-klubben.

Går for PL-tittelen

Torsdag venter en ny kamp mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United, denne gangen i Shanghai.

– Jeg ser frem til det. Fansen i Singapore har vært fantastisk, og forhåpentligvis blir det mer av det samme i Shanghai. Vi har spilt mot Manchester United mange ganger i Premier League, så vi vet det blir en tøff kamp, men for oss handler det om å komme i form. Men det er selvsagt kjekt å vinne også, så vi skal prøve på det, sier Kane.

– Tror du både Tottenham og Manchester United kan kjempe om tittelen denne sesongen?

– Ja, jeg tror topp seks er så sterk. Jeg tror alle som kommer godt i gang eller får en god seiersrekke har en god sjanse. Manchester City har vært fantastiske de siste sesongene, og Liverpool pushet dem hele veien forrige sesong. Det er opp til resten av oss å holde følge og sette standarden. Når sesongen begynner setter man forventningene høyt, og det er det vi vil gjøre, sier Kane.