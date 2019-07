Har gravd opp levninger fra kirkegård i Vatikanet

Dette er det seneste av mange forsøk på å løse den mystiske forsvinningssaken om 15 år gamle Emanuela Orlandi, som forsvant for 36 år siden.

Til tross for at det er 36 år siden Orlandi ble borte, har familien hennes ikke gitt opp sin søken etter svar.

Representanter for familien var på stedet da beholderne som inneholder levningene ble funnet lørdag, skriver ABC News.

– Det er åpenbart en følelsesmessig opplevelse siden jeg tror min søsters ben kan være der, men jeg vil ikke tenke på det før vi har resultatene, sier Emanuelas søster, Frederica Orlandi.

Ifølge familiens rettsmedisinske ekspert, Giorgio Portera, er det funnet tusenvis av ben som kan stamme fra opptil flere titalls forskjellige personer.

– Jeg kan ikke si om det er 1000 eller 2000, men det er virkelig veldig mange, sier Portera.

STOR OPERASJON: Lørdag åpnet eksperter kammeret med benrester under Vatikanstaten. Foto: Vatican Media via AP

Omstridt sak

Siste gang 15 år gamle Emanuela Orlandi ble observert var på en busstasjon i Roma på vei hjem fra en musikktime den 22. juni 1983.

Hennes far Ercole Orlandi var bankmann i Vatikanstaten, hvor familien også bodde. Emanuelas bror Pietro Orlandi har tidligere sagt at de hadde en lykkelig barndom i Vatikanstaten, og at paven selv gjerne tok seg tid til å prate med dem, skriver CNN.

– Vi trodde vi var på det tryggeste stedet på jorda, sier han.

UTRETTELIG: Pietro Orlandi har aldri gitt opp jakten på sannheten om søsterend forsvinning. Foto: Remo Casilli

Forsvinningen har fått mye oppmerksomhet, og etterforskningen har tatt utallige retninger opp gjennom årene, skriver New York Times.

Blant annet har forsvinningen blitt koblet til siciliansk mafia og en kriminell gjeng i Roma. Det har blitt spekulert om bulgarske agenter står bak, eller om forsvinningssaken har noe å gjøre med et feilslått drapsforsøk på pave Johannes Paul II.

Forsvinningen til Emanuela Orlandi har ført til mange konspirasjoner og spekulasjoner. Foto: AP Photo

Spekulasjoner har også linket saken til KGB og CIA, samt en amerikansk erkebiskop som var koblet til en finansskandale i Vatikanstaten på 1980-tallet.

Andre har hevdet at Emanuela Orlandi har bosatt seg i London under en annen identitet.

Familien jobber utrettelig for å finne ut hva som skjedde med Emanuela og har gjort alt de kan for å sjekke ut teorier underveis. Ingen av de ovennevnte har ført noen vei.

Mystisk brev

Dette er ikke første gang man har gravd opp levninger i søket etter den forsvunne jenta. Senest i forrige uke åpnet myndighetene to eldgamle graver i Vatikanstaten i søket etter den savnede 15-åringen.

Det skjedde etter at familien våren 2018 fikk et mystisk brev som igjen ga håp om å finne Orlandi.