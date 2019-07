I et lydopptak offentliggjort søndag insisterer en britisk marineoffiser på at Stena Impero må få seile i fred gjennom Hormuzstredet.

Opptaket, som er offentliggjort av firmaet Dryad Global, er gjort i forbindelse med arresten av det britiskregistrerte fartøyet.

Til tross for den innstendige oppfordringen, klarte ikke den britiske marinen å hindre at styrker fra Revolusjonsgarden tok kontroll over skipet.

Den paramilitære iranske styrken krever i opptaket at Stena Impero endrer kurs.

– Hvis dere adlyder, er dere trygge, sier en iransk offiser, som også sier at skipet er etterlyst av sikkerhetsmessige årsaker.

– Ulovlig forsøk

En britisk marineoffiser fra fregatten HMS Montrose forsøkte imidlertid å gripe inn. Skipet var en time unna åstedet og kunne dermed ikke gjøre annet enn å sende radiomeldinger.

– Jeg gjentar at siden du foretar en gjennomreise i et anerkjent, internasjonalt strede, må ikke passasjen hindres på noen måte, sier en britisk marineoffiser til Stena Impero.

Mannskapet på fregatten henvendte seg også til et iransk fartøy i området.

– Vennligst bekreft at du ikke har til hensikt å bryte folkeretten gjennom et ulovlig forsøk på bording av MV Stena, sier offiseren.

Representanter for det iranske Vokterrådet har uttalt at arresten var et svar på Storbritannias rolle i oppbringingen av en iransk supertanker ved Gibraltar for to uker siden.

Situasjonen i Iran tilspisset seg torsdag kveld da USA hevdet at de hadde skutt ned en iransk drone. Iran på sin side sier de ikke mangler noen drone.

Fredag utviklet situasjonen seg ytterligere da det svenskeide tankskipet Stena Impero og en britisk supertanker ble oppbrakt av iranske myndigheter i Hormuzstredet.

Bekymret for norske skip

En stadig mer aggressiv tilnærming fra Iran og USA gjør at en norsk ekspert ser svært alvorlig på situasjonen. Kristian Berg Harpviken, professor ved Institutt for fredsforskning, forteller at krigen allerede har startet, men med lav intensitet.

Den norske utenriksministeren er bekymret for de 38 norske skipene som i dag ferdes ved Hormuzstredet utenfor Iran.

– Vi ser en opptrapping ved at Iran har tatt sivile skip i arrest, og det er uakseptabelt. Situasjonen er alvorlig, sier Ine Marie Eriksen Søreide (H) til TV 2.

Søreide har forsøkt å snakke med sin iranske kollega Mohammad Javad Zarif om den anspente situasjonen.

I en telefonsamtale søndag gjentok hun at Norge vil se iranske myndigheter sette seg ved et dialogbord og bidra til å redusere spenningsnivået.