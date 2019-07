Det er varmt i Europa, og varmere skal det bli.

Allerede nå er det 40 grader flere steder i Sør-Europa, og meteorologene forventer at varmen skal bre seg nordover – faktisk helt til våre nordligste trakter.

– Onsdag slår hetebølgen til her i landet. De varmeste områdene blir i de indre strøkene av Østlandet og de indre strøkene av Sørlandet, sier væranker i TV 2, Isabell Martinsen.

Hun legger til at hele den sørlige delen av landet kan forvente temperaturer rundt 30 grader neste uke.

– Varmen brer seg også nordover til Nordland og trolig også mot Troms og Finnmark i løpet av neste helg, sier Martinsen.

Kan bli farlig varmt i Sør-Europa

Men selv om høyere temperaturer blir tatt imot med åpne armer her til lands, kan en økt temperatur i sørlige deler av Europa gi alvorlige konsekvenser. Også på de stedene nordmenn ofte ferierer.

Lege i Reiseklinikken, Gunnar Hasle, advarer mot høye temperaturer og høy luftfuktighet.

– Er det 40 grader og høy luftfuktighet, vil 40 grader være en høyere temperatur enn det kroppen klarer å holde. Dette er fordi svetten ikke lenger har en nedkjølende effekt, sier Hasle til TV 2.

Spania er et av landene som har høyest temperaturer akkurat nå.

I Madrid melder StormGeo om opp mot 37 grader tirsdag ettermiddag. Hasle fraråder folk å ligge for lenge i sola.

– Man må huske at solkrem kun beskytter mot ultrafiolett lys, det beskytter ikke mot varmestråling, sier Hasle.

Han råder til å bruke lette, lyse bomullsklær i varmen.

– Solen står på med cirka 900 watt per kilometer, så det blir derfor en ganske god kokeplate rett på huden hvis man er lettkledd i sola, legger han til.

Han understreker at salt er viktig, også for barn.

– Barna må få drikke så mye de vil. Men hvis det bare går i væske med vann og sukker, kan de få for lite salt. Og det kan være farlig. Så husk å gi barna salt, sier reiselegen.

Reiselegens fire råd til turister under hetebølgen: Sørg for å drikk nok vann og få i deg nok salt.



Søk skygge.



Ha på hatt når du går ut i sola.



Ha på løse, dekkende bomullsklær.

Bør man avbestille?

– Er varmen farlig?

– For helt friske folk er ikke 40 grader farlig. Men det kan være faretruende for folk som fra før har hjertesykdommer og som går på vanndrivende medisiner, advarer Hasle.

– Bør folk vurdere å avbestille ferien?

– Det er klart at hvis man har en alvorlig hjertesykdom og går på vanndrivende medisiner, så må man overveie å avlyse en tur til 40 graders varme.

Reiselegen forklarer videre:

– Hjertet vil under tropiske forhold måtte pumpe dobbelt så mye blod per minutt enn under tempererte forhold. Så hvis man har en angina eller en hjerteklaffefeil, vil slike temperaturer kunne bli litt for mye, fortsetter han.



Også her hjemme har meteorologene meldt opp mot 30 grader. Men Hasle advarer mot å løpe rett til ølbaren.

– Det er viktig å minne om at øl ikke egner seg som eneste tørstedrikk. Øl inneholder både alkohol og humle som begge deler vanndrivende stoffer, opplyser reiselegen.