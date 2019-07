Han noterte 56,88 under i semifinalen under første dag av svømme-VM.

Tiden var over to tidels sekund foran hans egen verdensrekord, som lød på 57,10.

Å komme seg under drømmegrensa har vært et stort mål for 24-åringen, som har vært den suveren verdenseneren på 50 og 100 meter bryst i en årrekke.

– Det var virkelig gøy. Nå må jeg forsøke å samle meg til finalen, sa Peaty etter rekordløpet.

I et intervju med BBC før VM kom i gang, varslet han at målet var å kommer under 57 sekunder.

– Jeg kan skusle det bort, komme nær eller være langt unna, men det ser bra ut, sa Peaty.

– Hater å tape

For svømmestjernen har det vært viktig ikke å la selvtilfredsheten få tak, etter utallige rekorder og titler.

– Når selvtilfredsheten kommer krypende, er det som vann i en sprekk. Den vil åpne, åpne, åpne. Jeg trente hardt til Samveldelekene, men jeg trente ikke smart. Nå tenker jeg på hvert eneste tak. Jeg følte jeg var uslåelig i Samveldelekene, og det er da du begynner å tape, sier Peaty.

– Noen utøvere blir så oppslukt i sporten sin, at om de taper, så taper de alt. Men det er egentlig ikke slik, for alle utøvere er sårbare for et tap, og det er ingen skade i det, sier Peaty, og legger til:

– Men når det er sagt, så hater jeg fortsatt å tape.

Revolusjon

Peaty har på egen hånd senket verdensrekorden på 50 og 100 meter bryst med stor margin.

Brystsvømmingen har rett og slett blitt revolusjonert. Rekorden på 50 meter bryst har han flyttet fra 26,62 til 25,95.

På 100 meter bryst er forbedringen utrolig nok på over ett og et halvt sekund: Fra 58,46 til 56,88.

