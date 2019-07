Ny Ingebrigtsen-rekord i London

Saken oppdateres!

Filip Ingebrigtsen ble første nordmann under 3:50 på én engelsk mil med tiden 3:49.60. Det holdt til andreplass på Olympiastadion i London.

Samuel Tefera fikk tidlig en solid luke ned til resten av feltet. Dermed hadde nordmannen en skikkelig jobb foran seg. Ingebrigtsen måtte selv tette luken, noe han også klarte. Med én runde igjen var Filip i tet. På tampen gikk Tefera forbi, og holdt hele veien inn. Det ble dermed norsk andreplass, men tiden var likevel knallsterk.

– Det var gøy. Det er kjekt med norsk rekord og pers. Jeg gikk inn i sesongen med 3:53 og har forbedret den til 3:49 nå. Første nordmann i historien under 3:50 er veldig kjekt, sier Filip Ingebrigtsen til TV 2.

Se rekordløpet i videovinduet øverst i saken. Video med tillatelse fra NRK

Hes og fornøyd Gjert

Den tidligere rekorden hadde storebror Henrik Ingebrigtsen med 3:50.72, satt på Bislett i 2014.

– Hvis man skal oppsummere denne helgen, så har den vært helt fantastisk for oss, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

– Jeg visste at Filip ville være i nærheten til å løpe under 3:50. Det har vi sett på trening. Det var veldig kjekt, sier treneren.

Det var en hes Gjert Ingebrigtsen som møtte TV 2 etter stevnet.

– Det har vært mye gaping og skriking, så jeg trenger en liten pause, ja, sier Gjert.

Filip løp også den samme distansen under Diamond League-stevnet i Palo Alto i slutten av juni. Der ble det tredjeplass med tiden 3:51.28. Siden den gang har han også løpt 1500 meter i både Monaco og Lausanne.

Filip: – Jeg var litt betenkt

Lørdag var brødrene Jakob og Henrik også i aksjon. I London løp Jakob inn til norsk rekord på 5000 meter, mens eldstemann perset på samme distanse under et stevne i Belgia. I tillegg noterte Karsten Warholm seg for europeisk rekord på 400 meter hekk.

– Norge er nok ikke bedre enn vi noengang har vært, men det er noen i Norge som er bedre enn det man har vært tidligere. Og det er viktig for at barn og unge har troen på at det går an, sier Gjert om helgens bragder.

Og Filip innrømmer at han hadde en stor oppgave foran seg for å toppe lørdagens prestasjoner.