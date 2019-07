Det har vært en kontrastfylt sommer for Manchester Uniteds nysignering Daniel James.

Han har akkurat sikret drømmeovergangen til Manchester United, men i slutten av mai opplevde han også noe av det tyngste man kan oppleve.

Faren Kevan gikk bort, bare 60 år gammel.

Dødsfallet satte overgangen til United på vent, men tre uker senere ankom waliseren Old Trafford.

Nå snakker Manchester United-spilleren ut om sorgen.

– Hver eneste dag savner jeg ham. Han pushet meg alltid da han var her, sier James til BBC.

Samtidig føler han også at hans far gir ham styrke.

– Jeg vet at han ser ned på meg nå, det gir meg drivkraft.

Noe av det som holder ham gående, er at han vet akkurat hva hans far ville ha ønsket.

– Det hender seg jeg er nedtrykt, men han ville ha sagt at jeg må fortsette å spille og jobbe hardt, sier 21-åringen.

Tidligere i sommer skrev han et rørende innlegg på Instagram, der han takket sin far for alt han har gjort for den ferske Manchester United-spilleren.

– Det går ikke en dag uten at jeg savner deg. Du er min inspirasjon, og jeg ville ikke vært der jeg er i dag uten deg. Jeg kunne ikke vært stoltere som sønn. Du har aldri pushet meg til å gjøre noe jeg ikke ville gjøre, du ville alltid at jeg skulle gjøre det som gjorde meg lykkelig. Ord kan ikke beskrive den smerte jeg føler nå, skrev James.

– Jeg vil bare at du skal vite hvor mye jeg elsker deg, og hvor mye vi alle kommer til å savne deg. Du sørget for at alle hadde et smil om munnen med de tøysete vitsene dine og du fikk alle til å le. Takk for alt du har gjort for meg, jeg kunne ikke bedt om noen bedre. Jeg vil gjøre deg stolt, det lover jeg, fortsatte han.

James fikk tillit fra start i helgens 1-0-seier mot Inter, og har fått skryt av manager Ole Gunnar Solskjær flere ganger under oppkjøringen. Han tar det likevel ikke for gitt at han vil være i startelleveren når Premier League sparkes i gang.

– Det er kjekt, men det er tre kamper igjen til sesongen starter, sier United-nykommeren.