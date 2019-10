Porsche har kommet med en helt ny generasjon av sin ikoniske sportsbil 911. Dagens generasjon heter 992.

Porsche har laget 911 i 56 år. Mens resten av bilverdenen opp gjennom årene mer eller mindre revolusjonerer modellene sine, går Porsche i en helt motsatt retning med sin 911. Setter du en 10 år gammel 911 ved siden av denne er det mange som ikke vil vite hvilken som er nyest.

Men det har skjedd veldig mye under skallet. Vi kan for eksempel røpe at denne kjører ENDA bedre enn den forrige.

Her skal vi fortelle deg fem ting om nykommeren:

1. Bacon-lysene:

På midten av 90-tallet gjorde Porsche noe de aldri hadde gjort før: De la blinklysene inn sammen med hovedlysene foran. Dermed ødela man de runde lyktene som modellen var kjent for. Mange kalte dem for speilegg-lys, på grunn av den litt merkelige formen.

Kanskje er det derfor Porsche nå har laget to nye lys bak, som ser ut som bacon?

Neida, fullt så enkelt er det ikke. For de nye ”stående” baklysene under vinduet bak skal snarere visualisere tallet 11 i 911. Små detaljer er viktige. Det er en annen finurlig gimmick med disse lysene, også. Se videoen for å finne ut hva det er.

2. Heve snuten:

Porsche forsøker å gjøre 911 litt mer praktisk. Og akkurat som en del superbiler, er det nå mulig å heve snuten. Det kan komme godt med, slik at du slipper å subbe nedi på fartshumper eller på vei inn i ferga.

Smart og noe som kan spare deg for masse penger - og mye frustrasjon!

3. Launch control:

Porsche 911 er langt fra den eneste bilen i verden med launch control. Men det er ingen som gjør det bedre. Mange merker anbefaler gjerne at du får sjekket bilen hos en forhandler etter 10-15 runder med launch control. Hos noen anbefales det at du ikke gjør det så ofte, fordi det er en så stor belastning på drivverket. Vi snakker jo om en rimelig heftig rivstart, her.

Men Porsche har ingen advarsler. Vet du hvor mange de sier du kan ta, før du burde få tatt en service på den forrige 911en? 2.500! Du kunne ta en launch control hver eneste dag i nesten 5,5 år – før den burde inn til forhandler for en inspeksjon. Det kan du gjøre i den nye også.

Faktisk har ikke Porsche en gang giddet å si noe spesifikt tall på denne. Ta så mange du vil, og ta service når bilen ber om det. Enkelt og greit.

I denne bilen er launch control rett og slett episk moro! Så det er bra den tåler å gjøre det gang på gang…

4. Wet mode

911 har selvsagt en rekke ulike kjøreprogram, det har også forgjengerne hatt. Det nye er at den har et eget oppsett for kjøring på våt vei. Sensorer registrerer forholdene og gir føreren beskjed om når det kan være smart å velge Wet mode.

Hele drivverket, antispinnsystemet og låsingen av differensialen bak justerer seg for å gi deg en tryggest mulig kjøretur under ikke optimale forhold. I tillegg går spoileren automatisk litt opp, for å sikre best mulig grep.

For oss som bor i Norge, kommer nok denne modusen også bra med på vinterføre.

5. Slik ser du forskjell

Porsche 911 har mildt sagt ikke fått de store designendringene opp gjennom årene. Den nyeste er intet unntak. Her er endringene rett og slett så forsiktige at du skal følge veldig godt med, for å se forskjell fra forgjengeren.

Men det går an. Foran er det en litt annerledes form på fangeren. Det er dessuten ventiler i luftinntaket som kan åpnes og lukkes, avhengig av om du trenger kjøling eller ønsker lavest mulig luftmotstand.

De store forskjellene har imidlertid kommet bak og i interiøret. Se mer om det i videoklippet øverst i saken.

