Søreide snakket med Irans utenriksminister: – Mange påstander mot påstander

– Vi ser en opptrapping ved at Iran har tatt sivile skip i arrest, og det er uakseptabelt. Situasjonen er alvorlig, sier Ine Marie Eriksen Søreide (H) til TV 2.

Fredag ble det svenskeide tankskipet Stena Impero og en britisk supertanker oppbrakt av iranske myndigheter i Hormuzstredet.

Ifølge myndighetene var handlingen et svar på at et iransk skip er holdt tilbake i Gibraltar.

– Når vi ser at spenningsnivået øker såpass mye som det har gjort de siste dagene, er det grunn til bekymring, sier Søreide.

– I den situasjonen vi nå står i, kan små misforståelser eller feiltakelser føre til direkte konfrontasjoner. Det er ingen tjent med, sier hun.

Hevet sikkerheten

I dag er det totalt 38 norske skip ved Hormuzstredet, ifølge Utenriksdepartementet.

Allerede i juni hevet Sjøfartsdirektoratet sikkerhetsnivået for de norske skipene i området til det nest høyeste nivået.

– Det innebærer at myndighetene ber skipene være ekstra årvåkne og holde seg unna iransk farvann så godt det lar seg gjøre. Men fordi området er så smalt, er det ikke enkelt, sier statsråden.

Søreide har forsøkt å snakke med sin iranske kollega Mohammad Javad Zarif om den anspente situasjonen.



I en telefonsamtale søndag gjentok hun at Norge vil se iranske myndigheter sette seg ved et dialogbord og bidra til å redusere spenningsnivået.

– Hvordan opplevde du samtalen?

– Jeg opplevde den som folk nok har opplevd ordvekslingen i det offentlige rom de siste dagene. Det er mange påstander mot påstander, sier hun.

Søreide vil ikke svare på om det var hun eller Zarif som tok initiativ til samtalen.

Plikter å bidra

I slutten av juni fikk flere land, deriblant Norge, en forespørsel fra USA om å bidra i konflikten med Iran.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde sa lørdag til Dagbladet at Norge plikter å bidra slik USA ber om. Søreide sier hun må vite mer om intitiativet fra amerikanerne før hun kan ta stilling til det.

– Uansett må vi som vanlig gjøre en grundig folkerettslig og sikkerhetspolitisk vurdering. Skulle det ble aktuelt å bidra, vil Stortinget bli konsultert på vanlig måte, sier Søreide.

Hun vil utover det ikke si seg verken enig eller uenig med Tybring-Gjedde.

Fordømmes av britene

Søreides britiske kollega Jeremy Hunt sier han er dypt skuffet over at Iran ikke trapper ned situasjonen som har oppstått i Hormuzstredet.