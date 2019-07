– Han har en fremtid i Manchester United, ja, selvfølgelig har han det, sier Ole Gunnar Solskjær.

Mannen han snakker om er midtstopperen Axel Tuanzebe (21), som var på utlån hos Aston Villa forrige sesong.

Der var han bunnsolid og hjalp Birmingham-klubben tilbake til Premier League.

Lørdag spilte Tuanzebe i midtforsvaret til United, da Solskjærs menn slo Inter 1-0. At han fikk sjansen mot storklubben fra Serie A var ikke tilfeldig.

– Det var best for ham i dag, å spille mot en annen motstand. Mot Leeds så visste vi at han kunne spille på det nivået, og det var derfor han ikke spilte mot de. Nå har han vist at han er veldig kapabel til å spille på dette nivået, skryter Solskjær.

Manchester United-manageren legger ikke skjul på at han har svært stor tro på at stopperen har en stor fremtid foran seg i Manchester.

– Axel kommer til å være fremtiden til denne klubben, sier han.

– Jeg er klar

Tuanzebe skrev under på en ny treårskontrakt med United før turneen i Australia og Asia, og vil konkurrere med Victor Lindelöf, Eric Bailly, Chris Smalling, Phil Jones og Marcos Rojo og en eventuell nysignering om en plass i midtforsvaret til De røde djevlene.

Selv er Tuanzebe klar til å gripe sjansen.

– Manageren gir tillit til unge spillere, og jeg er klar til å spille. Jeg fikk 60 nye minutter, og jeg kommer til å kjøre på, sier han til the National.

På Instagram har 21-åringen lagt ut et lagbildet tatt før kampen mot Inter.

– Det er et ekte samhold og en god energi i dette laget, skriver han.

Hyller Wan Bissaka

21-åringen har også latt seg imponere av den like gamle nysigneringen Aaron Wan Bissaka.

– Du kan se hvorfor vi betalte så mye penger for ham. Han er en glimrende forsvarsspiller med gode bein, skryter Tuanzebe, og kan fortelle at forsvarsspilleren har fått et kallenavn av lagkompisene.

– Han er stille, men vi skal få ham ut av skallet sitt. Vi kaller ham «edderkoppen», fordi ingen kan komme forbi ham.