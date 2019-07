Gareth Bale var ikke med i Real Madrid-troppen som tapte 1-3 for Bayern München i sommerens første treningskamp lørdag.

– Bale var utelatt fordi klubben prøver å selge ham. Det beste ville vært om kunne dra i morgen, forklarer Real Madrid-trener Zinédine Zidane, ifølge avisen Marca.

Bale har imidlertid tre år igjen av kontrakten.

– Det er ikke personlig, for jeg har ikke noe imot Bale, men jeg må ta noen beslutninger. Det er tid for forandring, og det er bra for alle om vi skiller våre veier, sier Zidane.

Zidanes uttalelser blir dårlig mottatt av agenten til Gareth Bale, Jonathan Barnett.

– Zidane burde skamme seg over å snakke sånn om en spiller som har gjort så mye for Real Madrid. Hvis eller når Gareth drar, er det fordi det er av Gareths interesse og ingenting med hva Zidane prøver å presse frem, sier Barnett til ESPN.

Zidane virker trygg på at Bale har spilt sin siste kamp for Real Madrid.

– Jeg vet ikke om det skjer i løpet av de neste 24 eller 48 timene, men situasjonen er at det kommer til å bli en forandring til det beste for alle, er franskmannen sitert på av London Evening Standard.

Bale, som kostet Real Madrid nærmere én milliard kroner da han ble kjøpt fra Tottenham sommeren 2013, settes i sammenheng med klubber som Inter, Bayern München, Tottenham og Manchester United av The Guardian.

Bale har vunnet Champions League fire ganger, samt La Liga én gang under tiden i den spanske hovedstaden. Waliseren spilte 42 kamper, scoret 14 mål og spilte sju målgivende pasninger for Real Madrid forrige sesong.

Real Madrid har rustet kraftig opp i sommer med kjøpene av Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy og Rodrygo.