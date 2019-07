Masters er midlertid ansatt som styreleder i Premier League. VAR skal innføres i verdens mest populære serie etter at man tidligere har valgt å utsette innføringen for å utvikle systemet bedre.

VAR var derimot tatt i bruk i både FA-cupen og ligacupen forrige sesong. Flere europeiske serier og mesterskapsserien bruker nyvinningen.

Det nye hjelpemiddelen har vært omstridt. Mens enkelte elsker endringen, er det også blitt mange klager fra både managere og fansen blant annet på grunn av tregheten med opplegget.

– Jeg er ikke i tvil om at dette vil skape kontroversielle situasjoner fordi det handler om viktige avgjørelser, men vi er forberedt på det, sa Masters i et intervju.

– Vi har brukt to år på på jobbe fram et effektivt system. Dommerne har trent og testet det ut for å være best mulig forberedt, sa PL-sjefen.

Masters er ovebevist om at Premier League har sett på flere muligheter for at VAR skal være effektivt og har tatt lærdom av systemet fra andre steder hvor det har vært tatt i bruk.

Han håper at det vil være ferre stopp i spillet hvor dommeren skal studere TV-bildene enn det har man har sett fra mesterligaen og under kvinnenes fotball-VM i sommer.

– Jeg tror at fansen vil se at klare og åpenbare feil blir rettet opp, sa Masters.

– Men de vil ikke at Premier League eller engelsk fotball bli unødvendig forstyrret og at tempoet i spillet endrer seg.

(©NTB/ TV 2)