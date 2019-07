Klokken 09:43 søndag morgen fikk Sør-Vest politidistrikt inn melding om at en bolig sto i brann i Grevlingveien i Sandnes.

– Vår patrulje var kjapt på stedet, og meldte fra da at boligen sto i full fyr, sier operasjonsleder John Ask til TV 2 klokken 09:50.

Da var ambulanse akkurat ankommet stedet.

– Det er ikke meldt om skader per nå, men beboerne vil bli tilsett av ambulanse, sier operasjonslederen.

Det er ikke meldt om spredningsfare. Seks personer evakuerte seg selv ut av boligen.

Klokken 10:06 melder politiet på Twitter at to av beboerne er kjørt til sykehus for sjekk for røykskader. Beboerne i to nabohus er evakuert.