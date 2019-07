Et par i 30-årene ble lørdag kveld fraranet bilen sin ved at et skytevåpen ble vist frem, melder politiet.

– Ut fra opplysninger vi har, ser det ut til at det er fem personer som har kommet i to biler, hvorav to menn som kan være i begynnelsen av 30-årene skal ha tatt kontakt med fornærmede, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til TV 2.

En av mennene skal ha vist frem en pistol han hadde i bukselinningen innenfor en hettegenser.

Den stjålne bilen er en hvit Volkswagen Transporter av eldre modell. Politiet ber folk som skulle observere denne bilen om ikke å ta kontakt med føreren, men politiet.

Truet med våpen

De fornærmede hadde stoppet for å fylle bensin da ranet skjedde.

– Mannen har vært utenfor bilen, mens kvinnen har sittet inne i bilen. I forbindelse med ranet ble hun truet til å forlate bilen, sier operasjonslederen.

Det ble ikke utøvd vold i forbindelse med ranet.

De fornærmede er en mann og en kvinne, begge litauske statsborgere, i 30-årene.

Operasjonslederen opplyser at mennene som truet til seg bilen også ser ut til å kunne ha øst-europeisk bakgrunn.

Ønsker tips

Mannen som viste frem pistolen er rundt 185 centimeter høy, er ikledd mørk blå hettegenser og er muskuløst bygd. Den andre mannen er rundt 190 centimeter høy, har kort hår og mørk T-skjorte.

– Han har ikke vært veldig aktiv, men har opplagt kjent den andre og vært i nærheten mens det skjedde, understreker Sveen.

Hendelsen skjedde like utenfor Cirkle K på Minnesund.

De fem personene ankom i henholdsvis en blå Volkswagen Caddy og en sølvarget Audi A5.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20.18 lørdag kveld.