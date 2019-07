En av disse vil trolig ha gått på månen innen 2024

Blant dem som tok del i oppdraget var også JoAnn Morgan (78), den eneste kvinnen som var til stede i kontrollrommet for oppskytningen, skriver The Guardian.

Da Morgan ble ansatt holdt hennes nærmeste leder, Jim White, et møte med de andre ansatte for å understreke at de skulle behandle sin nye kvinnelige medarbeider som det hun var – en ingeniør.

På møtet spurte noen om det var greit å be Morgan om å lage kaffe, men svaret fra White var kontant:

– Nei. Du spør ikke en ingeniør om å lage kaffe.

Morgan måtte tåle å få upassende telefonsamtaler og kommentarer i heisen. Skulle hun på do mens hun var på jobb, måtte hun gå til et annet bygg hvor det var dametoalett.

JoAnn Morgan avbildet i juli i år. Foto: AP Photo/Krysta Fauria

Til AP sier hun at det ikke var noe alternativ å gi opp.

– Jeg var der. Jeg skulle ikke noe annet sted. Jeg brant virkelig for det. Til slutt aksepterte 99 prosent av dem at «JoAnn er her og vi blir ikke kvitt henne».

Det ble de heller ikke. Morgans karriere i NASA varte i 45 år.

Crater Poppy

De neste som besøker månen får kanskje se månekrateret «Poppy», som er oppkalt etter kvinnen med samme kallenavn, Frances «Poppy» Northcutt (74).

Northcutt studerte matematikk fordi det ville – ifølge henne selv – hjelpe henne med å få en manns jobb.

Hun jobbet for romfartsprogrammet i fem år. Til PBS har hun fortalt at hun følte mye press som kvinne på jobb.

– Jeg begynte å se rundt meg på gutta som jobbet sammen med meg og tenkte at «vet du hva, jeg er faktisk like smart som dem».