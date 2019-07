Julian Alaphilippe viste en enorm styrke da han holdt følge med de beste sammenlagtrytterne opp Tourmalet. Franskmannen ble nummer to og økte ledelsen i sammendraget til over to minutter. Alaphilippe virker å være i sitt livs form. På podiet vinket han til tusenvis av franske fans som ropte «à Paris» taktfast i retur. Men showmannen hadde mer på lur. «Loulou», som han kalles, smilte og danset ned de 100 meterne fra scenen til lagbilen som skulle frakte ham ned fra fjellet.

Han hadde nok tatt gul trøye på hvilken som helst nattklubb i Frankrike, for lekenheten og den avslappede holdningen er det ingen andre i sykkelsirkuset som er i nærheten av.

Oddsen på Alaphilippe som Tour de France-vinner sank betraktelig etter den 14. etappen, men TV 2-ekspert Johan Kaggestad tror ikke eventyret varer helt til Paris.

– Jeg tror ikke han vinner Tour de France. Jeg tror ikke det. Men jeg er overbevist om at det blir åpent. Vi har sagt hele tiden at Team Ineos har vist svakheter. Jeg har ikke hatt tro på Geraint Thomas, men det har jeg hatt på Egan Bernal. Nå tror jeg heller ikke han kommer til å vinne, for jeg mener Thibaut Pinot seiler opp som den store favoritten, sier Kaggestad.

Pinot var sterkest av alle opp Tourmalet. Han ligger på 6. plass, tre minutter og 12 sekunder bak Alaphilippe. Groupama-FDJ-kapteinen hadde en marerittdag på etappen til Albi dagen før hviledagen. Bortsett fra det har Pinot stort sett gjort alt riktig.

– Han virker å være i sitt livs form og kan akselerere like godt som Julian Alaphilippe. Vi får en viss indikasjon i morgen. Da kommer tre førstekategori-stigninger innenfor seks mil. Da får vi se hva Alaphilippe tåler av gjentatte store belastninger, sier Kaggestad.

Pinot forteller at å ta en etappeseier var den største motivasjonsfaktoren før dagens etappe.

– Vi hadde taktikken klar for etappen. Vi fikk våre tempospesialister til å dra feltet for å sørge for at bruddet aldri fikk et forsprang på mer enn tre minutter. Jeg ville ha etappeseieren og ikke noe annet. Det var helt utelukket å lage show. Det vi ikke hadde planlagt var at Movistar skulle gjøre etappen så tøff på Soulor. Det gjorde vondt. David Gaudus angrep var også planlagt. Jeg hadde så lyst til å vinne. Nå er målet mitt å være topp tre i Paris, sier Pinot.