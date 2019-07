Bundesliga-klubben Borussia Dortmund bekreftet ved nyttår at Pulisic ble solgt til Chelsea for om lag 635 millioner kroner.

20-åringen har siden vært på utlån til gamleklubben, men debuterte for Frank Lampards menn i en treningskamp mot japanske Kawasaki Frontale fredag. Premier League-klubben tapte 0-1.

Debuten kom bare få uker etter at Eden Hazard forlot klubben til fordel for Real Madrid. Flere har sett på Pulisic som en direkte erstatter til den tidligere Chelsea-stjernen.

Det vil ikke 20-åringen høre noe om.

– Jeg er ikke her for å sammenligne noe. Eden var åpenbart fantastisk, og gjorde det bra for denne klubben, som du kunne se forrige sesong og i løpet av hele hans tid her. Han var en fantastisk spiller, sier Pulisic til Sky Sports.

– Jeg kommer her som meg selv. Jeg vil bevise hva jeg kan og gjøre det beste jeg kan for å hjelpe laget.

Den tidligere Bundesliga-spilleren ønsker å gå sin egen vei.

– Akkurat nå skal jeg hjelpe laget med det jeg kan. Det blir først og fremst å komme på trening med intensitet, og få respekt i begynnelsen.

– Så vil jeg etterhvert ha en så stor innflytelse jeg kan på banen.

For det er store sko å fylle etter Hazard, som var toppscorer for Chelsea med sine 16 mål i Premier League forrige sesong. I vår vant også klubben Europaligaen etter 4-1 mot Arsenal, der belgieren var den store forskjellen på lagene med to scoringer og én assist.

– Det er umulig å erstatte Hazard. Det er ingen enkeltspiller som kan gjøre det. Det blir et kollektivt ansvar, sa TV 2s fotballekspert Brede Hangeland den gang.