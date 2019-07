Tour de France er tre uker med blodslit, men også enorm risiko. Daglig utsettes sykkelrytterne for fare, der den minste feil kan få alvorlige konsekvenser.

Det er også en risiko rytternes familie må leve med, noe Jakob Fuglsangs kone Loulou snakker om i et intervju med danske B.T.

– Jeg har sett ham velte et par ganger, og jeg har renset hans sår etter at han kom hjem. Det er ikke bare kjekt. Min største frykt er at han velter og ikke reiser seg opp igjen. Da vet man ikke hva som skjer, sier Loulou Fuglsang.

Hun har allerede fått seg én støkk i årets Tour. Allerede på første etappe deiset han i bakken, og tv-bildene viste en blodig og forslått Fuglsang.

– Jeg vil jo ikke miste ham. Jeg vil heller at han skal miste Touren, enn å miste ham, selvfølgelig, sier hun.

Det er på fjelletapper med farlige nedkjørsler, at fru Fuglsang sitter med en ekstra klump i halsen. Ofte tør hun rett og slett ikke å se på tv.

– Jeg er så stresset når det er fjelletapper med nedkjørsler, der jeg vet at han skal gå all-in. Ellers vinner han ikke Touren eller får det resultatet han skal få. Når det går nedover, så enten ser jeg ikke, eller jeg ser det med en pute foran ansiktet mitt og fjerner den en gang innimellom for å titte, forteller hun.

Men livet som syklist gjør at man på sett og vis settes i en evig fare. Heller ikke på treningsdager er det enkelt for Loulou Fuglsang å se mannen sette seg på sykkel.

Hun er fortsatt traumatisert av det som skjedde med Fuglsangs lagkamerat Michele Scarponi under en treningsøkt for to år siden. Italieneren ble påkjørt og drept.

– Jeg forsøker ikke å tenke på det når Jakob skal trene. Da Jakob og laget mistet Michele Scarponi, var jeg i sjokk i to uker. Jeg kunne ikke skjønne at det var en slik tilfeldig liten treningstur på en hviledag, hvor han bare ikke kom hjem. Hvis jeg tenker på det, blir jeg svært stresset, sier hun.

Det aller mest stressende er likevel Tour de France.

– Det er slitsomt. Spesielt Touren. Jeg lyver ikke. Jeg er stresset fra den dagen han starter, og til han kommer til Paris. Jeg går alltid ned et par kilo under Touren fordi jeg er så stresset.