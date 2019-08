Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei Benny!

En venn av meg har nylig kjøpt en BMW 5-serie med 160 hk som han har chippet til 370 hk.

Vi har en diskusjon om dette vil holde eller ikke. Bilen har gått 220.000 kilometer.

Heisann!

Det får en si! Her har det ikke vært en liten justering av effekten, akkurat.

Trimming av biler er veldig populært. Og det skjønner jeg godt! De ekstra kreftene er selvsagt det viktigste for de fleste som gjør dette.

Som en liten bonus, kan man i mange tilfeller også oppnå redusert drivstofforbruk. I alle fall om man ikke trimmer for mye ...

Heldigvis er det ikke lenger slik at man må betale effektavgift på biler. Så det slipper man i alle fall unna! Men det bør inn i vognkortet og forsikringsselskapet bør også varsles om effektøkingen.

Det trenger ikke å bli dyrt å få sprekere bil

Fort gjort

5-serie er en yndet bil å tune. Nå opplyser ikke du om hvilken årsmodell det er snakk om. Men utifra antall hestekrefter, antar jeg det kan være dieselmotoren på 163 hk? Det er en firesylindret 2-liter med turbo. Og den er lett å trimme. Det er forsåvidt alle motorer med turbo.

Det finnes ulike måter å trimme på. Du har en chip, eller en omprogrammering som øker effekten, men ikke så mye annet. Så har men mer avanserte varianter med andre turboer, andre dyser, større intercooler, andre grenrør og eventuell modifisering av topplokk, andre stempler og forsterket veivaksel – for å nevne noe. Det er ofte bare fantasien, ofte i kombinasjon med lommeboka, som setter begrensingene her ...

Har man en bil med automatgir kan også denne tilpasses den økte effekten med en omprogrammering. Men det er viktig å presisere at denne ikke automatisk blir mer solid av den grunn. Den bare tilpasser gir-mønstret den økte effekten.

Veldig ofte så tåler ikke en standard automat-girkasse det økte momentet en tuning gir. Løsningen er da å få reppet (forsterket) denne. Det er heller ikke billig.

Mer muskler for pengene skal du lete lenger etter

200 hk mer enn originalt!

På en del biler ble motorene tunet ned, for å tilpasse seg de norske avgiftene. Disse tåler helt fint å bli tunet tilbake til den originale effekten - typisk mellom 20-40 hk ekstra. Også det er godt merkbart.

Skal du øke effekten mer enn 60-70 hk, bør du nok begynne å passe litt ekstra på.

Ofte vil det stilles andre krav til både bremser, forstilling og hjuloppheng for å takle den økte effekten på en god måte. All tuning bør egentlig starte under bilen.

Og eksempelet du nevner, er altså på over 200 hk! Da tynes motoren voldsomt! En bil som allerede har rullet over 200.000 kilometer, er original ellers og som er så hardt tunet, vil nok fort kunne få noen ganske kjedelige- og kostbare feil, etterhvert er jeg redd. Selv om bruken har mye å si.

Trimming: Det kan være moro – og bli kjempedyrt!

Skeptisk

Med fare for å bli oppfattet som litt kjip, stiller meg skeptisk til å hente ut så mye ekstra effekt. Jeg håper i alle fall at kompisen din har sørget for å oppgradere bilen på en del av områdene jeg har nevnt.

Som sagt, trimming av bilen trenger ikke å være noe problem. Men jeg tror den effektøkning vi snakker om her, er å presse det for langt om man ikke legger veldig mye jobb og penger i det.

Ofte er det både enklere, billigere og sikrere å kjøpe en annen bil med mer effekt, slik som for eksempel en BMW M5 i dette tilfellet. Da får man alt i en ferdig "pakke" fra fabrikk. Testet, godkjent, tilpasset og klart. Da er det bare å gi gass og å ha det gøy!

Hils kompisen din og ønsk han lykke til fra meg!

