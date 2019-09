Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei! Jeg lurer på om en VW Golf GTE er et godt kjøp.

2015-2016-modellene får man nå til godt under 200.000 kroner. Jeg føler de har tapt seg relativt mye i verdi i forhold til de "vanlige" – med bensin og dieselmotorer.

Hvorfor det? I tillegg: Er det noe spesielt jeg burde være oppmerksom på med tanke på kjøp av disse?

Benny svarer:

Heisann! Dette er et godt spørsmål. For ikke så lenge siden var disse kompakte og ladbare hybridene veldig populære. Både Golf GTE og Audi A3 e-tron solgte i bøtter og spann. Noe av forklaringen var at prisen var gunstig. Kraftig motor, har de også. 204 hk gjør at de nesten er GTI-raske.

Disse bilene er som regel godt utstyrt. Biler solgt nye i Norge ble levert med adaptiv cruisecontrol, automatisk tosoners klimaanlegg, LED-hovedlykter og baklykter, multifunksjonsratt, automatgir og navigasjon.

Golf GTE er en ladbar hybrid, som er både sporty og praktisk.

Mellomløsning

I tillegg er jo disse gode kjente og populære modeller fra før – og dermed en fin overgang for de som ikke ville gå heeelt elektrisk, enda. Med ladbar hybrid går man som kjent klar av rekkeviddeangsten.

Når det er sagt, har de tidlige ladbare hybridene sin begrensning på rekkevidde. Riktignok er den oppgitt til 50 km. Men det er basert på en gammel målemetode, som gir et kunstig høyt tall. Her er det en del som ble litt skuffet når de opplevde bilen i praksis.

Golf er god på opplevd kvalitet og kjøreegenskaper. GTE har mye utstyr som standard.

Mye bil for pengene

Nå som det er et vell av elbiler å velge mellom, kan det nok være at dette påvirker prisene på GTE og e-tron. De fleste klarer seg jo faktisk med ren elbil.

For alle som lurer på å kjøpe e-tron eller GTE, er dette imidlertid gode nyheter. Det betyr nemlig, som du helt riktig poengterer, at prisene begynner å bli svært gunstige.

Under 200.000 kroner for en Golf GTE betyr at du virkelig får mye bil for pengene!

Kjøremønster viktig

Så må du se litt på kjøremønsteret ditt. Hvis du har mye småkjøring og anledning til å lade for eksempel på jobben, kan en ladbar hybrid være ekstra gunstig. Samtidig har du altså en bil som er rask og som tåler fint å dra på langturer i helgene, uten at du trenger å stoppe for å lade. Og faktisk uten at forbruket blir sjokkerende høyt, heller.

Om dette høres riktig ut for deg, er det ingen grunn til å ikke velge en GTE. Bare sjekk utvalget litt nøye før du bestemmer deg – for som vi har slått fast: Det er kjøpers marked.

Lykke til med bilkjøpet!

