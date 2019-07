Hvis du er på jakt etter en virkelig eksklusiv klassisk bilmodell å hygge deg med, er RM Sotheby’s auksjoner det rette stedet å oppsøke. Når virkelig fine biler skal selges, skjer dette veldig ofte på deres auksjoner. De er også Aston Martins offisielle auksjonshus.

Torsdag 15. august kan du for eksempel bli eier av den virkelige James Bond-bilen, en 1965-modell Aston Martin DB5.

Maskinpistoler i lyktene

Og "den virkelige James Bond-bilen" sier ikke så rent lite. Alle som har sett tidlige James Bond-filmer som "Goldfinger", vil nikke gjenkjennende til denne listen:

- Katapultsete

- Roterende nummerskilt

- Radar

- Skjult telefon

- Skuddsikker skjerm over bakvindu

- Maskinpistoler skjult i hovedlyktene

- Dekk-kniver i nav!

Alt dette kan altså nå bli ditt - du må bare møte opp til RM Sotheby’s auksjon i Monterey California – og ha i alle fall 10 – 12 millioner kroner tilgjengelig på konto.

– Auksjonen i California blir et av høydepunktene under den velkjente Monterey Car Weeks og Pebble Beach Concours d’Elegance, lover RM Sotheby’s globale auksjonssjef, Gord Duff.

Slik skulle en ekte James Bond-bil være: Skuddsikker plate som dekker bakruten, kniv i navet for å kutte opp dekk på passerende bil, og roterende skiltplate. Pluss at det kunne komme litt av hvert ut når baklyktene ble lagt ned, olje for eksempel - eller et røykteppe...

Nydelig DB3S/2

– Vi er stolte over å være partner med Aston Martin, og kan love en uforglemmelig kveld i Monterey, legger han til.

Under auksjonen skal ikke mindre enn et trettitall legendariske Aston Martin klassiske sportsbiler under hammeren. Selv for RM Sotheby’s er ikke dette hverdagskost, så det blir en helt unik anledning!

Blant bilene er det mange høydepunkter, for eksempel en av de fineste eksemplarene av DB3S/2 som ennå eksisterer. Bilen er den andre i DB3S-serien, som ble bygget for å overta etter den tunge og noe undermotoriserte DB3.

Denne ventes det stor interesse for: Aston Martin DB3S/2. Foto: RM Sotheby's

Flere flotte DB5

Bilen som skal selges i Monterey var eid og kjørt av legendariske Peter Collins, et faktum som i alle fall neppe senker prisen! Akkurat denne bilen deltok med en rekke sterke resultater i prestisjetunge løp på 1950-tallet, som 24-timers Le Mans, British Grand Prix, 1000 KM Buenos Aires, 12-timers Sebring og Mille Miglia.

Den spesielt utstyrte James Bond-versjonen av DB5 blir ikke alene fra denne modellrekken, og får blant annet følge av en 1964 DB5, som har hatt én eier de siste 40 år.

I tillegg kommer en 1963-modell DB5 Convertible, og en 1965-versjon DB5 Shooting Brake by Radford – en av bare 12 fabrikkbygde Shooting Brake eksemplarer. Den siste har hatt bare tre eiere siden den forlot fabrikken, og er komplett med original motor.

Aston Martin DB5 fra 1964 er også et av praktstykkene på auksjonen. Foto: RM Sotheby's

Går for 30 millioner?

For alle DB5-bilene ligger prisforventningene i området fra 7 (1964 DB5) til 13 millioner kroner (1965 DB5 Shooting Brake).

Dette blir likevel småpenger i forhold til hva en praktfullt restaurert 1961 Aston Martin DB4GT ventes å innbringe. Dette er en av bare 47 slike biler som ble bygget med høyreratt. Den er utstyrt med en ex-Stirling Moss motor av Aston Martin, og ventes å innbringe et sted rundt 30 millioner kroner! Høy pris ventes også for en av bare 37 bygde Aston Martin Short-Chassis Volante, 13 – 17 millioner.

Også på auksjon: Aston Martin DB5 Convertible 1963. Foto: RM Sotheby's

Blir et høydepunkt

Et par Aston Martin V8-modeller med karosseri fra Zagato står også på auksjonslisten – den siste V8 Vantage som Zagato bygde, og en 2018-modell Aston Martin Vanquish Zagato Coupé.

– Åpningsauksjonen for RM Sotheby’s er uten diskusjon et høydepunkt i Aston Martins 105. år, og vil dessuten etablere seg som et høydepunkt på kalenderen, både for Aston Martin og for samlere av klassiske sportsmodeller.

Under auksjonen i Monterey vil vi se en rekke sjeldne og helt eksepsjonelle Aston Martin-modeller få nye eiere blant kjøpere fra hele verden. Dette understreker nok en gang den sterke posisjonen denne store britiske sportsbilprodusenten har globalt, sier Aston Martin-sjef Paul Spires i en kommentar.

