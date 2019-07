– Det er for enkelt å sende tilbake

– Jeg mener at det burde vært undersøkt bedre hva transport og emballasje her betyr, men ikke minst hva som skjer med de returnerte varene, sier Grimstad Klepp til TV 2.

SISO-forskeren mener rettighetene for netthandel bør ligne mer på rettighetene for butikkhandel.

– Det er et tankekors at reglene er såpass ulike for handel i butikk og handel i nettbutikk. Det er kanskje på tide å se på de reglene samlet. Altså reglene for netthandel og reglene for handel, sier hun.

Hun mener at myndighetene bør sette seg bedre inn i problematikken.

– Jeg tenker at myndighetene må ta grep. Men myndighetene trenger først og fremst kunnskap for å ta de rette grepene, sier hun.

OVERRASKET: Influencer og YouTuber, Ingrid Bergtun (27), er overrasket over nordmenns returvaner. Foto: Mina Rise, TV 2

– Er for enkelt

Den 27 år gamle influenceren og YouTuberen Ingrid Bergtun er over gjennomsnittet opptatt av gjenbruk og miljø. Hun er overrasket over nordmenns returvaner.

– Jeg tror det er for enkelt å handle og bare sende tilbake, sier Bergtun til TV 2.

Hun mener det er mye som må endres i klesindustrien og er enig i at rettighetene for netthandel bør endres.

– Det er så utrolig mye med klesindustrien som er feil og som må endres på. Vi må endre synet vårt på det og endre reglene rundt det, sier hun.

– Bør revurdere

Bergtun tror folk hadde vært villig til å ofre både tid og penger på å velge bærekraft.

– Jeg tror at hvis det hadde vært enklere å velge bærekraft, så hadde enda flere gjort det, sier hun.

Ingrid Bergtun mener at nettbutikker med lange og gratis returavtaler bør revurdere bærekraften i dette.

– Når man tenker seg om, så skjønner man hvorfor det er slik. Vi handler mer på nett, og når det er gratis å returnere så gjør man jo det, sier hun.