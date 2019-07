Da Jakob Ingebrigtsen rykket til med 500 meter igjen til mål på 5000-meteren under Diamond League-stevnet i London lørdag, var det kun Hagos Gebrhiwet som fulgte.

Etiopieren tok seieren etter en jevn spurt, men Ingebrigtsen løp inn til andreplass på norsk rekordtid. Med 13.02.03 slettet han rekorden til Marius Bakken på 13.06.39.

Se avslutningen på løpet i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

– Dette var sinnssykt. Det var VM-favoritten han så vidt tapte for her. Nå skal etiopierne passe seg til VM, sier far og trener Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Den norske rekorden på 5000-meteren har Bakken hatt siden 2004.

– Jeg har sagt lenge at Jakob er god nok til å løpe 12.45, men det blir først om noen år. Han har en enorm kondisjon. Dette var lett for han. I dag kunne han ha løpt 12.55 med en raskere start, men han har full kontroll, sier Gjert.

– Gebrhiwet er rutinert, men han fikk bare enn liten smak av det jeg er i stand til, og det jeg har som mål de neste årene, sier Jakob.

Vinnertiden til Gebrhiwet var 13.01.86. Nicholas Kipkorir Kimeli fra Kenya ble nummer tre foran australske Stewart McSweyn.

18-åringen tror ikke det finnes grenser for hvor langt han kan nå.

– Jeg vil ikke komme med for mange klisjeer, men det finnes ingen grenser. Hvis man fortsetter å jobbe så er det spennende å se hvor en ender opp til slutt. Jeg tror vi burde være spente på hva fremtiden bringer.

TV 2s ekspert, Johan Kaggestad, er mektig imponert over prestasjonen.

– Det er helt rått. Jeg så Vebjørn Rodal sa Jakob var litt for tung til 5000 meter. Jeg er totalt uenig. Han har et steg for passer bedre til 5000 meter enn 1500 meter. Det er et sjokk å tenke på at 18-åring løper 5000 meter på 13.02. Det hadde jeg aldri trodd, så gratulerer, Jakob, sier Kaggestad.

Selv om Jakob imponerte stort i lørdagens 5000 meter, er han ikke sikker på om han vil løpe den samme distansen i VM.

– Først og fremst vil jeg springe fort på 1500. En kan ikke bare stile opp i VM, og forvente å være med på alt mulig. Dersom noe kan ødelegge for der jeg virkelig ønsker å springe fort, så gjør jeg ikke det. Derfor tester vi nå hvordan kroppen reagerer, sier Jakob.

Saken oppdateres!