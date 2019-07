Lørdag ettermiddag melder Sør-Øst politidistrikt at en racingbil har kjørt på et tre ved Sundvolden i Krødsherad.

Politiet fikk inn melding om hendelsen klokken 14:15.

Det var to menn på henholdsvis 22 og 42 år om bord i bilen.

Innledningsvis var det ikke meldt om personskade, men klokken 14:34 skrev politiet på Twitter at en person som var skadet ble behandlet av ambulansepersonell.

– En av personene i bilen er skadet, og har akkurat blitt tatt ut av bilen, sier operasjonsleder André Kråkenes til TV 2 klokken 14:40.

Liket etter klokken 15 melder politiet at en av personene som var i bilen fraktes til sykehus med luftambulanse, mens den andre fraktes til sykehus i ambulanse.

Etter det politiet kjenner til skal det være snakk om moderate skader hos begge de involverte.

Kråkenes opplyser at hendelsen har skjedd inne på et industriområde. Hendelsesforløpet er ukjent per nå.