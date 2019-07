Etter at mulla Krekar mandag ble dømt til fengsel for terrorforbund, ble han pågrepet av norsk politi på bakgrunn av en internasjonal etterlysning med sikte på utlevering.

Ifølge en europeisk arrestordre utstedt av en domstol i Bolzano i Italia mistenkes Krekar for deltakelse i en radikal og fundamentalistisk organisasjon som planla terrorvirksomhet i Europa og Midtøsten.

Mottok «martyrpenger»

Under forrige pågripelse i forbindelse med en koordinert politiaksjon i november 2015, opplyste italiensk politi at Krekar skal ha sørget for at det ble overført pengesummer til familiene til såkalte martyrer.

TV 2 kan fortelle at familien til en kurdisk mann fra Suleymania som i 2013 deltok i kampene mot Assad-regimet i Syria, var blant dem som mottok penger.

Ifølge italiensk politi var tre personer i Krekars familiekrets involvert i denne pengeoverføringen, som fant sted mens Krekar satt fengslet for drapstrusler mot Erna Solberg og flere kurdere.

Den såkalte Roma-kjennelsen, som er på 1161 sider, inneholder gjengivelser fra den italienske statsadvokatens begjæringer om pågripelse og fengsling med presentasjoner av bevis for virksomheten til nettverket «Rawti Shax».

I utskrifter og referater fra avlyttede samtaler gjengitt i Roma-kjennelsen, heter det at da et familiemedlem besøkte Krekar i Kongsvinger fengsel 16. februar 2013, ble Krekar informert om at en navngitt kurdisk mann hadde falt i strid, under et angrep mot en militær flyplass nær Aleppo.

Krekar skal deretter ha gitt direktiver om å gi 5000 dollar i «martyrpenger» til vedkommendes familie, ifølge den italienske kjennelsen.

Tok kontroll over flyplass

Nærmere to uker senere kunngjorde nettstedet Durbeen, som ble drevet av Krekar og hans nettverk, at den unge kurderen ble martyr 12. februar 2013 under kampene om flyplassen.

12. februar 2013 tok opprørsgruppen Ahrar al-Sham kontroll over en militær flyplass ved Aleppo. Kampfly og ammunisjon var blant krigsbyttet som ble vist frem i en video. Foto: ukjent

I en annen avlyttet samtale 3. mars 2013 i Kongsvinger fengsel, forteller svigersønnen til Krekar at det via en slektning var sendt 1500 dollar til den døde kurderens foreldre i Nord-Irak.

Mannen, som ble drept da den islamistiske opprørsgruppen Ahrar al-Sham nedkjempet Assads styrker og tok kontroll over Jarrah-flyplassen, skal ifølge italienske myndigheter være i familie med en tilreisende Krekar-sympatisør fra Sveits som besøkte mullaen i Norge før PST pågrep ham i mars 2012.

Ifølge italiensk politi bidro Krekar til at medlemmer av Rawti Shax deltok i kamphandlinger i krigssoner og fikk paramilitær trening. TV 2 har tidligere fortalt at Krekar og svigersønnen i en av de avlyttede samtalene i Kongsvinger fengsel i mai 2013 også snakket om hvordan personer tilknyttet Rawti Shax kunne få militær trening i Syria.

Krekars advokat Brynjar Meling bekrefter at det ble utbetalt penger til den unge kurderens familie.

– Dette er før IS. Det er snakk om en person som er fra samme by som mulla Krekars familie i Nord-Irak. Hans gamle foreldre som var uten inntekter, mistet altså en sønn, og fikk en pengegave til støtte til gravferd og lignende. Dette illustrerer på hvilket nivå anklagen ligger, skriver Meling i en tekstmelding til TV 2.