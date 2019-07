BMW har virkelig kastet seg på ladbar hybrid-bølgen de siste årene. Ikke minst har de hatt suksess med bestselgeren 3-serie. I år lanserte BMW den helt nye generasjon av nettopp 3-serie.

Nå er vi på plass i Tyskland for å teste den ladbare modellen: 330e og 3-serie stasjonsvogn.

330e har ikke bare fått større batteri, og dermed betydelig bedre rekkevidde, 330e blir snart også tilgjengelig i Touring-utgave. Det betyr på BMW-språket stasjonsvogn. Utgående generasjon av 330e fikk man bare som sedan.

Muligheten for stort bagasjerom i en ladbar 3-serie har vi en sterk mistanke om at det er mange norske kjøpere som har ventet på.

Nå tar vi en telefon til redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, som er vår utsendte mann på tur – for å høre hvordan det går med testingen:

Gledet meg til å fortelle om denne bilen

– Ring-ring ...

– Heisann Benny! Lurte på når du skulle ringe – for jeg har gledet meg til å fortelle om denne bilen.

– Såpass. Det høres jo spennende ut. Ja, nå har du altså sjansen. Fyr løs!

– Ja, jeg kan jo bare si med en gang: Her ligger mye tilrette for at vi kan få tidenes kjøpefest på 3-serie. Rekkevidden på den ladbare hybriden, som kommer til å bli volummodellen, er altså økt til solide 60 km. Det er basert på den nye og strengere målemetoden – WLTP. Vi har ikke fått testet dette skikkelig her nede. Men det skal vi få gjort.

Slik blir BMWs gigantiske luksus-SUV

BMW 3-serie stasjonsvogn er en bil mange nordmenn har et forhold til. Nå kommer den i ny utgave – og som ladbar hybrid.

Stasjonsvogn

Prisene på 330e starter på 457.000 kroner. Det er faktisk 30.000 kroner rimeligere enn 320d med 190 hk. I 330e får du en samlet effekt på 252 hk – som kan "boostes" med ytterligere 30 kW/41 hk.

– Da tar 0-100 km/t kun 5,9 sekunder, forteller Vegard entusiastisk.

Men minst like viktig som rekkevidde og ytelser, er det at 330e denne gangen blir tilgjengelig som stasjonsvogn. Nå får du den altså som fullverdig familiebil.

– Ja, dette vet jeg mange har ønsket seg. Nordmenn var jo veldig lenge svært glad i stasjonsvogner, helt til SUVene begynte å spise mye av det markedet også. Men 330e Touring er jeg helt sikker på kommer til å treffe godt hjemme, tror Vegard.

Forrige generasjon 3-serie Touring solgte i over 500.000 eksemplarer verden over. Så ikke alle går for SUV ...

På lanseringen kjører han ladbar hybrid i sedan-utgave, mens stasjonsvogna som testes er med diesel- og bensinmotorer.

BMW bekrefter viktig Norge-nyhet

Blitt stor

– Det er som vanlig noen sperrefrister på kjøreinntrykk. Men det jeg kan si er at 3-serie er blitt en stor bil. Den er 7,6 cm lenger og måler nå 470 cm. Bredden har økt med 1,6 cm, til 182 cm – og høyden med 0,8 cm, til 147 cm. Det er bra for plass og komfort – men gjør det mer utfordrende å opprettholde de kjøreegenskapene disse bilene er så kjent for. De som vil kjøre mest sportslig, bør nok velge det fastere M-understellet, forteller Vegard.

Han har kjørt bilen både på autobanen og på småveier utenfor BMWs hjemby München, men kan altså ikke si noe om kjøreinntrykket.

– Nei, det må jeg spare til testen. Men det jeg kan si er at det er skrekkelig varmt her. Vi traff tydeligvis på den varslede hetebølgen som var meldt. Herregud, jeg holder på å renne bort her ...

Bagasjerommet har økt kapasiteten i stasjonsvogna til 500 liter. Legges bakseteryggene ned, blir lastevolumet 1.510 liter.

Bagasjerommet på nye 3-serie Touring er på 500 liter.

Slik blir BMWs gigantiske luksus-SUV

Lansering til høsten

Det heldigitale instrumentpanelet «Live Cockpit Professional» og det nye infotainmentsystemet har fått nye tilgjengelige funksjoner. Et eksempel er «Drive Recorder», hvor systemet bruker kameraene i bilens ulike førerassistansesystemer til videoopptak av bilens omgivelser fra forskjellige vinkler.

Slik ser interiøret ut i nye 3-serie.

– Du liker jo sånne tekniske duppeditter, Vegard ...

– Ja, det er moro med litt sånt! Jeg skal komme tilbake til mer av det når vi kommer med en fullverdig test av bilen. Men hører du ropene i bakgrunnen, her?

– Eh, nei ...

– Merkelig. Jeg hører det klart som dagen! Det er Autobahn som kaller på meg. Så da må jeg nesten sette meg inn i bilen å kjøle meg litt ned før jeg gir gass! Så da stikker jeg! Vi prekas ..!

3-serie Touring har lansering i Norge i september. Da er det med diesel og bensinmotorer – alle i kombinasjon med 8-trinns Steptronic automatgir og xDrive firehjulsdrift.

Vi skriver 2020 før den kommer som ladbar hybrid. Og vi lover altså å komme tilbake med test av både 330e og 3-serie Touring.

^

Her er vår test av den første hybride BMW 3-serien