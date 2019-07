I høst stormet det rundt Cristiano Ronaldo, da Kathryn Mayorga sto frem i tyske Der Spiegel, og hevdet at hun hadde blitt voldtatt av Juventus-spilleren i Las Vegas i 2009.

På tross av de grove beskyldningene, valgte klubben å stå last og brast med mannen som mange mener er verdens beste fotballspiller.

Nå forteller tidligere Juventus-spiller Petronella Ekroth (29) hvordan det hele ble håndterte internt.

Juventus-spillerne fikk nemlig klar beskjed om at de ikke skulle si noe som helst om saken.

– Det fikk vi ikke snakke om. Vi ble bedt om ikke å nevne det i det hele tatt. Man fikk ikke mene noe om saker og ting, men holde en lav profil og jobbe etter klubbens vurderinger, forteller hun til Expressen.

Ekroth, som nå er tilbake i Sverige, følte hun mistet litt av seg selv.

– På denne måten ble man veldig lukket, og jeg følte at mine egne meninger kanskje forsvant. Man blir virkelig Juventus på et vis, og må stå for det de anser som rett og galt, sier 29-åringen.

Det ble bare én sesong i Italia for Ekroth, der hun var med på å vinne ligaen med Juventus. Men hun trivdes aldri spesielt godt i Torino, og ønsket allerede i vinter å bryte kontrakten. Hun bestemte seg til slutt for å bli værende og gi jernet i et halvt år til.

– Men det var mye rundt omkring som var veldig spesielt. Mitt og deres syn på hvordan man respekterer og behandler mennesker er ulike. Jeg følte ikke vi utenlandske spillere ble behandlet på samme måte som de italienske, sier hun.

Ekroth opplevde særbehandling fra både trener- og spillerhold.

– Alt er naturligvis ikke rettferdig hele tiden, men det var mange situasjoner der jeg fikk hakeslepp og lurte på om jeg var med på skjult kamera. Litt sånn «skjer dette? Er jeg virkelig med på det her?» Man venner seg til det og det er bare å tilpasse seg til der man er. Jeg skjønner det finnes ulike måter å håndtere ting på, men enkelte ting er ikke okay, sier 29-åringen.

Nå skal hun spille for Djurgården, og har i tillegg fått seg jobb som fotballekspert hos svenske Viasat. Der skal hun ha fokus på Premier League.

– Jeg trodde det var noen som tullet med meg først. Jeg trodde ikke jeg skulle få det tilbudet allerede nå. Men jeg er giret og synes det blir kjempekult, sier hun.