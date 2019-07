Mer enn en halv million Volvo-biler tilbakekalles på verdensbasis etter at den svenske bilprodusenten har blitt oppmerksom på en feil i luftinntakssystemet.

Det er en feil på en plastikkventil som kan gjøre at motoren blir overopphetet.

På verdensbasis blir 507.000 biler tilbakekalt som en følge av feilen. Volvo Cars Norway bekrefter overfor TV 2 at også norske kunder vil bli rammet.

– Volvo Cars’ undersøkelser har påvist at i svært sjeldne tilfeller kan innsugningsrøret til motoren, som er laget av plast, smelte og deformeres. I ytterste konsekvens er det en mulighet for at en lokal brann kan oppstå i motorrommet, men dette er svært sjeldent, sier PR- og kommunikasjonssjef Erik Trosby i Volvo Cars Norway til TV 2.

I Norge vil 9219 biler bli tilbakekalt som en følge av denne feilen.

– Vi presiserer at denne tilbakekallingen gjøres som et forebyggende tiltak og at denne feilen er svært sjelden. Tilbakekallingen gjøres fordi sikkerhet er av høyeste prioritert for Volvo, sier Trosby.

Det er biler fra 2014 til 2019 som er berørt av feilen, og det gjelder S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40 og V40CC.

Eierne dette gjelder vil bli kontaktet av Volvo for å få feilen utbedret. Trosby opplyser at dette vil starte i høst.