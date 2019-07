Spill Tourmanager her!



Etter den viktige tempoetappen kommer den første virkelig store fjelletappen. Den legendariske klatringen opp Tourmalet inneholder 19 kilometer med smerte. Etappen er bare 117,5 kilometer lang, men blir et vanvittig slit.

Etappevinneren blir ingen tilfeldighet, det blir en med de rette egenskapene og formen som vinner på toppen av Tourmalet. På tross av at dette er en nøkkeletappe for sammenlagtrytterne blir det angrep fra start og bruddet kan igjen bli stort.

Jeg ser for meg følgende to scenarioer: 1. Et intenst kjør hele veien både i feltet og i et eventuelt brudd. Ryttere med forsprang i bunn av Tourmalet er relativt klatresterke ryttere som etter hvert blir hentet av sammenlagtrytterne.

2. Et sterkt brudd bestående av sterke hjelperyttere med frihet til å kjempe om etappeseier og ryttere frakjørt i sammendraget. I et slikt brudd finner man muligens ryttere som Lennard Kamna, Fabio Felline, Roman Kreuziger, Alexey Lutsenko, Fabio Aru, David Gaudu, Guillaume Martin, Rudy Molard, George Bennett, Giulio Ciccone, Jack Haig, Mathias Frank, Rein Taaramae, Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman, Dylan Teuns, Pelle Bilbao, Ilnur Zakarin og eventuelle andre ryttere som både kan kjempe om etappeseier eller være til hjelp for kapteinen de siste kilometerne til mål. Se opp for Ag2r i dag. Bardet sliter med formen, som igjen kan gi frislipp av offensive Ag2r ryttere i fjellene. Om feltet stopper opp fordi ingen i bruddet truer de største sammenlagtrytterne kan avstanden bli tilstrekkelig til at en- eller flere av de sterkeste utbryterne holder helt inn. Jeg tror allikevel at bruddet hentes og at en sammenlagtrytter vinner etappen.

Favorittene(i rangert rekkefølge): Geraint Thomas, Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk, Egan Bernal, Jakob Fuglsang, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe, Rigoberto Uran, Adam Yates, Richie Porte, Mikel Landa, Dan Martin, Enric Mas, Warren Barguil, Fabio Aru, Alejandro Valverde, Emanuel Buchmann, Romain Bardet, Patrick Konrad, Lennard Kamna, Fabio Felline, Roman Kreuziger, Alexey Lutsenko, George Bennett, David Gaudu, Guillaume Martin, Rudy Molard, George Bennett, Giulio Ciccone, Jack Haig, Mathias Frank, Rein Taaramae, Vincenzo Nibali, Wilco Kelderman, Dylan Teuns, Pelle Bilbao, Ilnur Zakarin, Mikhael Cherel.

Bytter:

Ungdom: Ut med Wout van Aert, inn med Egan Bernal.

Hjelperyttere: Ut med Chad Haga, inn med Mikael Cherel.

Mitt Manager Lag:

Kapteiner: Steven Kruijswijk og Emanuel Buchmann

Spurtere: Peter Sagan og Greg Van Avermaet.

Klatrere: Julian Alaphilippe og Patrick Konrad

Ungdomstryttere: Egan Bernal og Matej Mohoric

Tempo: Thomas De Gendt.

Hjelperyttere: Mikael Cherel, Alexey Lutsenko og Nicolas Roche.

Sportsdirektør: Team Jumbo- Visma