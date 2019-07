Fotballryktene: – Avslo nytt Lukaku-bud

Se Manchester United mot Inter lørdag klokken 13.25 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.

Romelu Lukaku er ennå ikke blitt klar for Inter. Lørdag formiddag melder Sky Sports at Manchester United skal ha avslått et nytt bud på 580 millioner kroner. Summen er et stykke unna det Manchester-klubben ønsker for angriperen.

Belgieren kommer uansett ikke til å spille i lørdagens TV 2-sendte treningskamp mellom lagene. Han har heller ikke spilt noen av Uniteds treningskamper så langt denne sommeren.

Antonio Conte er desperat etter å styrke angrepsrekken, og en annen som er i kikkerten er Edin Dzeko. Ifølge Sportitalia vil Roma-spissen koste nærmere 150 millioner kroner.

Wilfried Zaha har gitt beskjed til Crystal Palace om at han vil bort fra klubben. Arsenal skal være ute etter ivorianeren, men også Everton er en aktuell klubb. Ifølge Evening Standard vil Palace ha omlag 850 millioner kroner for Zaha.

Blaise Matuidi kan være på vei bort fra Juventus. Fredag gikk det rykter om at han kunne bli involvert i en omfattende byttehandel der Paul Pogba vil gå motsatt vei, men også Everton og PSG skal være lystne på å hente Matuidi. Det skriver Le Parisien.

Tottenham vil naturlig nok strekke seg langt for å beholde Christian Eriksen. Nå skal London-klubben ha tilbudt dansken en ukelønn på over to millioner kroner for å beholde playmakeren. Det skriver Daily Mail.

Den serbiske midtbanespilleren Sergej Milinkovic-Savic har lenge vært koblet til Manchester United. Nå hevder Mirror at Solskjærs klubb intensiverer jakten på Lazio-spilleren.