Chynna skulle bare besøke kjæresten. Få dager senere ble begge funnet drept

Familien beskriver Lucas Robertson Fowler (23) som en livsnyter som elsket å reise. Foto: Kanadisk politi

Til The Charlotte Observer sier Chynna Deeses bror, British Deese, at de hadde vært sammen siden de møtte hverandre på et hostell i Kroatia i 2017. Fowler hadde nettopp flyttet til Canada etter å ha fått jobb på en gård.

– De var dypt forelsket. De møttes mens de var ute på reise, og det var akkurat det de gjorde – de reiste. Han jobbet i Canada, og de hadde planlagt en biltur på tre uker gjennom landet, sier broren.

Familien til Fowler sier i en uttalelse at de er knust.

– Vi har mistet vår kjære Lucas, sønn, bror, barnebarn og venn under de mest forferdelige omstendigheter. Å miste noen så ung og full av liv, som reiste verden rundt og bare nøt livet til fulle, er fryktelig, sier de i uttalelsene.

Fowler-familien er på vei til Canada for å hente hjem sønnen.